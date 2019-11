Ez a gamelés jövője: mobilról futtathatsz vállalhatatlan gépigényű játékokat

Felhevítheti Kína két legnagyobb techcége közt a rivalizációt az, hogy az ázsiai ország feszített tempóban vezeti be az 5G-t, ami elsősorban a videójáték-piacon hozhat felfordulást - írja a Financial Times

Kína a világ legnagyobb videójáték-piaca, 2025-re pedig a GSMA becslése szerint körülbelül 600 millió ember juthat 5G-előfizetéshez az országban. Az 5G segítségével a felhőben futtathatnak játékokat a gamerek, amit a mobiljukra tudnak streamelni, így közvetve akár egy nagyon komoly gépigényű játékot is játszani tudnak gyengébb teljesítményű mobiljukon.

A Niko Partners tanácsadócég előrejelzése szerint 2023-ra Kína lesz a világ legnagyobb felhőpiaca, itt mintegy 1 100 milliárd dolláros éves bevételre tehetnek majd szert a szolgáltatók. A videojáték-piac 33 milliárd dolláros bevételt ért el tavaly Kínában.

A Niko szerint kihívás lesz az, hogy tudnak majd a szolgáltatók nyereségre szert tenni a gamerek kiszolgálásából, hiszen egy átlagos kínai játékos óránként 2,2 jüant költ óránként, miközben a felhő óránként 5 jüannyi kiadást jelent a cégeknek.

A Tencent jó eséllyel a hirdetések és az adatok értékesítéséből szerez majd pénzt, a külföldi szolgáltatók pedig előfizetéses modellt használnak majd – ez utóbbi Kínában nem volt eddig túl sikeres. A Tencent idén augusztusban indította el a gamelésre specializálódott felhőszolgáltatását, a NetEase, Kína második legnagyobb videojáték-szolgáltatója pedig a Huawei-jel lép partnerségre annak érdekében, hogy a felhőből tudják kiszolgálni a játékosokat.