A Microsoftnál már kvantumszámítógépeket is kipróbálhatunk

Beáll a Microsoft is azon cégek sorába, amelyek a felhőn keresztül engednek hozzáférést kvantumszámítógépekhez – írja a Forbes

Eddig csak az IBM és a kanadai D-Wave kínált hasonló szolgáltatást, a Microsoft ajánlata annyiban lesz sajátos, hogy három másik vállalat, a Honeywell, az IonQ és a Quantum Circuits Inc. gépeihez is hozzáférést enged, nem csak a házon belüli fejlesztésekhez.

A kvantumszámítógépekhez való hozzáférés díjairól egyelőre még nem sokat tudni, a szolgáltatást a következő néhány hónapban indítják el.

A kvantumtechnológia egyébként még gyermekcipőben jár, hosszabb távon viszont a hagyományos számítógépek számítási kapacitásának többszörösének elérésével kecsegtet a technológia, melynek köszönhetően teljesen új anyagokat, gyógyászati módokat lehet majd felfedezni.