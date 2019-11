Hamarosan új világ jön a magyar egészségügyben

A konferencia második szekciójának panelbeszélgetésében a résztvevők arról beszéltek, hogy merre tart az állami és az egészségügyi ellátórendszer egymás mellett élése és ezt miből lehet, kellene finanszírozni. Ficzere Andrea, az Uzsoki Kórház főigazgatója arról beszélt, hogy ők voltak az elsők, akik megvalósították állami intézményként a VIP ellátást. "Vannak olyan hangok, hogy teljesen ki kell szorítani a magánellátást az állami intézményekből, azonban meglátásom szerint inkább az egymás mellett való működés kereteit kellene szigorúan lefektetni" - fejtette ki. Lantos Csaba befektető arról beszélt, hogy egyszerű oka volt annak, hogy tavaly eladta a Róbert Magánkórházat: 2016-17-ben a személyzeti költségek erőteljesebben növekedtek, mint az árbevétel, pedig az árbevétel növekedésével is kiugró volt a Róbert Kórház. Az egészségügyben pedig a legfőbb és a legszűkösebb erőforrás az orvos, és ez elkezdett drágulni, részben piaci folyamatok következtében, részben kormányzati intézkedések miatt. Hangsúlyozta: igenis verseny van a piacon, nemcsak a magánszolgáltatók között, hanem az állami és magán intézmények között is. Oláh Attila a Groupama Biztosító kockázati személy- és egészségbiztosítási ágazatvezetője azt emelte ki, hogy a biztosítók is magáncégek, azzal, hogy elindultak az egészségbiztosítási termékekkel, komoly kockázatot vállaltak. Emlékeztetett: a korábbi felmérések azt mutatták, hogy a kereslet megvan erre, vannak ügyfelek. Az elmúlt években termékeiket rugalmassá tették, a másik nagy irány pedig az volt, hogy az ügyfeleket a vállalatokon keresztül szólították meg. Studniczky Ferenc, az OTP Egészségpénztár ügyvezetője kifejtette: majdnem minden évben volt valami csapás, amit sikerült átvészelnie a pénztárnak. A pénztártagok aktivitását leginkább az adószabály-változások befolyásolják. A legutóbbi változás miatt a munkáltatói befizetések csökkentek, ezért kell új eszközöket találni és ezért fogtunk össze a Groupamával - fogalmazott.

Egy másik kérdés kapcsán Ficzere Andrea kifejtette: komplex ellátást nem fog még tudni ellátni a magánegészségügy. Azt is hangoztatta, hogy az állami egészségügy más országokkal összevetve jól hozzáférhető. Az állami és magánbiztosítás között biztosítani kellene az átjárást. Azért is kell átjárást biztosítani a rendszerben, mert sokszor a beteg falba ütközik egy magánellátásban, és vissza kell mennie komplex beavatkozásoknál az állami ellátókhoz. A biztosított ott tudja elkölteni a járulékait, ahol szeretné. Miért ne lehetne egy állami alapú kiegészítő biztosítást? – vetette fel a kérdést. De ehhez látványos szemléletváltásra van szükség az emberek körében is - mondta. Lantos Csaba később azt hangsúlyozta, hogy az emberek nem totálisan fordulnak el az állami egészségügytől. Nálunk a kiszámíthatóság hiánya a legnagyobb probléma - mutatott rá.

Studniczky Ferenc és Oláh Attila arról beszélt, hogy az együttműködésük semmiképp sem nevezhető fából vaskarika megoldásnak, a pénztár és a biztosító szolgáltatásai ugyanis jól ki tudják egészíteni egymást. Attól függően, hogy milyen szolgáltatást szeretnének igényelni a betegek, annak fényében lehet igénybe venni a pénztárat vagy a biztosítást. Egy biztosítással sokkal többet tud költeni adott esetben, ha szükség van rá, míg a pénztárban nem tud túlszaladni a saját számláján - mondta Oláh Attila.

Lantos Csaba egyik válaszában arra is rámutatott:

2020-tól új világ jöhet a magánegészségügyben és ezáltal az egészségügyben is, mivel az összes magánszolgáltatónak csatlakoznia kell az EESZT-hez. Ezzel kiderülhetnek a valós betegutak, ma ezzel kapcsolatban teljes a sötétség.

Ez kinyitja az ajtókat és hiteles információk tömege lesz hozzáférhető - vélekedett Lantos Csaba.