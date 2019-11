Jó hír a turistáknak: Mastercard és Visa kártyákat is lehet már csatolni az AliPayhez

Elindít az Ant Financial egy olyan AliPay-változatot, amelyhez külföldi bankkártyát is lehet csatolni, így ha Kínában járunk, már külföldiként sem kell többé készpénzzel bajlódnunk - írja a CNBC

A legtöbb kínai üzletben nem fogadnak el bankkártyát, csak a Tencent WeChat Pay vagy az Ant Financial AliPay mobilfizetési platformját, ezeknek használatához viszont eddig kínai bankszámla kellett. A legtöbb turistának tehát nem volt más választása, mint a készpénzes fizetés, ha Kínában jártak.

Az AliPaynek most egy nemzetközi változata is készült, amely Androiddal vagy iOS-szel működik, melyhez letöltést után egy külföldi bankkártyát és mobilszámot is hozzá tudunk rendelni. Erről a kártyáról tudunk a mobilfizetési megoldásba pénzt feltölteni, majd a mobilfizetést használni, ha Kínában járunk.

Az AliPayre egyelőre Visa és Mastercard kártyákat, illetve japán JCB és szingapúri Diners Club kártyákat lehet feltölteni. American Expresst így például nem fogadnak el, viszont riválisuk, a Tencent jelezte, hogy hamarosan hasonló szolgáltatással rukkolnak elő, ahol az AmEx-kártyákat is elfogadják már.

Kínát évente 141 millió turista látogatja meg.