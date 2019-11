Visszafogott növekedés és alacsony infláció vár Európára a következő években

A külső gazdasági környezet a korábbiaknál sokkal kevésbé támogatóvá vált, a feldolgozóipar nagyon szenved a sok bizonytalanságtól és közben strukturális átalakuláson is átmegy, így az európai gazdaság egy olyan elhúzódó időszak elé néz, amelyet visszafogott növekedés és alacsony infláció jellemez – állapítja meg az Európai Bizottság a ma kiadott őszi gazdasági előrejelzésében. Az azért jó hír, hogy egyetlen országra sem vetít előre recessziót 2019-2021-es időszakra a brüsszeli testület és például a német növekedés élénkülhet a következő években, miközben az olasz deficit és adósságráta tovább emelkedhet.

Az európai gazdaság immár hetedik éve folyamatosan növekszik 2019-ben, és az Európai Bizottság ma közzétett előrejelzése szerint 2020-ban és 2021-ben is folytatódik a bővülés. A munkaerőpiacok továbbra is szilárdak, és folytatódik a munkanélküliség csökkenése a friss prognózisok szerint. A Magyarországra vonatkozó előrejelzéseket külön cikkünkben foglaltuk össze:

Az euróövezet bruttó hazai terméke (GDP) 2019-ben várhatóan 1,1%-kal, 2020-ban és 2021-ben pedig 1,2%-kal bővül. Ez azt jelenti, hogy a júliusban közzétett 2019. nyári gazdasági előrejelzéshez viszonyítva 2019-ben (1,2%-hoz képest) 0,1 százalékponttal, 2020-ban pedig (1,4%-hoz képest) 0,2 százalékponttal alacsonyabb növekedés várható.

Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős bizottsági alelnök, aki egyben a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős biztos is, az adatok mai közzététele nyomán többek között így nyilatkozott:

Az előttünk álló időszakban nehézségekkel kerülhetünk szembe a kereskedelmi konfliktusokat övező komoly bizonytalanság, a növekvő geopolitikai feszültségek, a feldolgozóipar folytatódó gyengesége és a brexit miatt. Arra kérem a magas államadóssággal rendelkező uniós országokat, hogy folytassanak prudens költségvetési politikát, és állítsák csökkenő pályára az adósságszintjüket. Másrészt most jött el az ideje, hogy a költségvetési mozgástérrel rendelkező tagállamok kihasználják a lehetőségeiket.

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos a következőket mondta:

Az egyre kedvezőtlenebb külső környezet ellenére várhatóan az összes európai gazdaság tovább bővül az elkövetkező két évben.

Az uniós biztos rámutatott: "Az uniós gazdaság alapjai szilárdak: hat évi gazdasági növekedést követően az ezredforduló óta a legalacsonyabb szinten van az EU- belüli munkanélküliség, az összesített hiány pedig a GDP 1%-a alatt marad. Az előttünk álló kihívások miatt azonban nem ülhetünk tétlenül. Minden politikai eszközt fel kell használni Európa ellenálló képességének megerősítésére és a növekedés támogatására.”

A fenti makrogazdasági keretek után lássuk az előrejelzéseket minden országra:

A gazdasági növekedés a belföldre irányuló ágazatoktól függ

Az Egyesült Államok és Kína között továbbra is fennálló kereskedelmi feszültségek, és a jelentős mértékű – elsősorban a kereskedelmet érintő – politikai bizonytalanság visszafogta a beruházásokat, a gyártást és a nemzetközi kereskedelmet. Mivel a globális GDP növekedési üteme várhatóan továbbra is alacsony marad, az európai növekedés a belföldi irányultságú ágazatok erejétől függ. Ezek az ágazatok viszont a munkaerőpiac által támogatott bérnövekedésre, a kedvező finanszírozási feltételekre, és egyes tagállamokban a támogató költségvetési intézkedésekre támaszkodnak. Bár a gazdasági növekedés minden bizonnyal az összes tagállamban folytatódni fog, a növekedés belső hajtóerői önmagukban valószínűleg nem lesznek elegendőek az erőteljes növekedés fenntartásához – foglalja össze az Európai Bizottság.

A munkaerőpiacok várhatóan továbbra is szilárdak maradnak, bár a javulás lelassul

A munkahelyteremtés az egész EU-ban meglepően ellenállóképesnek bizonyult. Ez részben azzal magyarázható, hogy rendszerint bizonyos időt vesz igénybe, amíg a gazdasági fejlődés érezteti hatását a munkahelyekre nézve, másrészt pedig annak tulajdonítható, hogy a foglalkoztatás súlypontja a szolgáltatási ágazatokra helyeződött át. A foglalkoztatás kiugróan magas szintet ér el, az EU-n belüli munkanélküliség pedig az évezred eleje óta a legalacsonyabb szinten van. Jóllehet a nettó munkahelyteremtés valószínűleg lassul, az euróövezeten belüli munkanélküliségi ráta várhatóan tovább, az idei 7,6%-ról 2020-ban 7,4%-ra, 2021-ben pedig 7,3%-ra csökken. Az előrejelzés szerint az EU-n belüli munkanélküliségi ráta is csökkeni fog az idei 6,3%-ról, és 2020-ban és 2021-ben 6,2%-on stabilizálódik majd.

Az infláció továbbra is visszafogott marad

Az euróövezeten belüli infláció idén eddig csökkent, mivel visszaestek az energiaárak, és a cégek nagyrészt úgy döntöttek, hogy inkább saját nyereségükből fedezik a magasabb bérekkel járó költségeket, és nem hárítják át azokat a fogyasztókra. A következő két évben várhatóan visszafogott marad az inflációs nyomás. Az euróövezeti infláció (harmonizált fogyasztói árindex) idén és a következő évben várhatóan 1,2%-os lesz, 2021-ben pedig 1,3%-ra emelkedik. Az előrejelzés szerint az EU-n belül idén és a következő évben 1,5%-os, 2021-ben pedig 1,7%-os lesz az infláció.

Az államadósság szintje immár ötödik éve csökken; a hiány kismértékben emelkedik

Az európai államháztartások várhatóan továbbra is ki tudják használni a fennálló adósságot terhelő rendkívül alacsony kamatlábakat. Az alacsonyabb GDP-növekedés ellenére az euróövezet összesített GDP-arányos államadóssága várhatóan az egymást követő ötödik évben is tovább csökken; idén 86,4%-ra, 2020-ban 85,1%-ra, 2021-ben pedig 84,1%-ra. Ugyanezek a tényezők érvényesülnek az EU viszonylatában is, ahol a GDP-arányos államadósság várhatóan idén 80,6%-ra, 2020-ban 79,4%-ra, 2021-ben pedig 78,4%-ra csökken.

A költségvetési egyensúlyok viszont várhatóan kismértékben romlanak az alacsonyabb gazdaság növekedés és az egyes tagállamokban némileg enyhébb diszkrecionális fiskális politika miatt. Az euróövezet összesített hiánya a GDP 0,5%-át jelentő 2018-as történelmi mélypontról – változatlan politikát feltételezve – várhatóan idén 0,8%-ra, 2020-ban 0,9%-ra, 2021-ben pedig 1,0%-ra nő. Az euróövezet aggregált költségvetési irányvonala, vagyis a 19 euróövezeti tagállam strukturális költségvetési egyenlegének összesített változása azonban várhatóan nagyjából semleges marad. Az EU-n belüli összesített hiány várhatóan szintén emelkedni fog a GDP 0,7%-át kitevő 2018-as szintről, idén 0,9%-ra, 2020-ban 1,1%-ra, 2021-ben pedig 1,2%-ra.

Továbbra is főként lefelé mutató kockázatok övezik az előrejelzést

Számos kockázat az előrejelzésnél alacsonyabb gazdasági növekedést idézhet elő. A bizonytalanság további növekedése vagy a kereskedelmi és geopolitikai feszültségek súlyosbodása visszafoghatja a gazdasági növekedést, akárcsak az, ha az eddig megtett szakpolitikai intézkedések gyengébb hatása miatt a kínai gazdaság a vártnál markánsabban lassulna. Az Európához közelebb álló tényezők tekintetében a kiemelendő kockázatok közé tartozik a rendezetlen brexit, valamint a feldolgozóipari gyengeség belföldi irányultságú ágazatokra gyakorolt jelentősebb továbbgyűrűző hatásának lehetősége.

Ami a felfelé mutató kockázatokat illeti, a kereskedelmi feszültségek enyhülése, az erőteljesebb kínai növekedés és a geopolitikai feszültségek csökkenése támogatná a növekedést. Az euróövezeten belül az is előnyös lenne a növekedésre nézve, ha a költségvetési mozgástérrel rendelkező tagállamok a vártál expanzívabb fiskális politika mellett döntenének. Összességében azonban a kockázatok mérlege továbbra is határozottan lefelé mutat.

Egyesült Királyság: tisztán technikai feltételezéseken alapuló előrejelzés

Tekintettel az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésének folyamatára, az előrejelzések azon a tisztán technikai feltételezésen alapulnak, hogy a 27 tagú EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi kapcsolatok tekintetében fennmarad a jelenlegi állapot. Ez kizárólag az előrejelzés céljaira szolgál, és semmiféle módon nem érinti az 50. cikk alapján folyó eljárás kimenetelét – hangsúlyozza összefoglaló közleménye végén az Európai Bizottság.