Hasít még a magyar gazdaság? Már csak hármat kell aludni, és kiderül

A hét hangulatát egyértelműen a harmadik negyedéves GDP-adatok határozzák meg, mellettük minden más eltörpül majd. Kiderül például, hogy megúszta-e a recessziót Németország, de számunkra ennél sokkal fontosabb lehet, hogy mennyire lassult a magyar növekedés az év első felében látott kimagasló ütemről.

Izgalmas lesz a hét, bár hétfőn még nem rágjuk le a körmünket, itthon a külkereskedelem szeptemberi számait ismerhetjük meg, mellette a brit gazdasági növekedés előzetes adata lehet izgalmas, ami a Brexit körüli hercehurca miatt külön figyelmet érdemel. Amerikában viszont a Veteránok napja miatt nem lesz kereskedés a hét elején.

A KSH az építőipar havi adatával rukkol elő kedden, a szeptemberi statisztika a harmadik negyedéves növekedés szempontjából sem lesz mellékes. Emellett délelőtt a német ZEW gazdasági hangulatindexet követhetik figyelemmel a befektetők.

A magyar statisztikai hivatal szerdán sem tétlenkedik, az ipar szeptemberi részletes adatait publikálja. Külföldön pedig az inflációs adatok záporoznak majd, a német és a brit mellett délután az amerikai áremelkedési ütemről is képet kapunk. Késő délután pedig Jerome Powell Fed-elnök kongresszusi meghallgatására figyel a piac.

Csütörtök hajnalban a japánok indítják majd a GDP-adatok sorát, számunkra azonban sokkal fontosabb lesz a reggel nyolckor érkező német adat. A német gazdaság már a második negyedévben zsugorodott, vagyis most az lesz a legfontosabb, hogy sikerült-e elkerülni a recessziót Európa legnagyobb gazdaságában. Fontosságban még erre is rátesz majd egy lapáttal a KSH, mely reggel kilenckor publikálja a magyar növekedési adatot, így megtudjuk, hogy az első félév 5,1%-os növekedéséről valamennyit lassult-e még a gazdaság. Délelőtt pedig jönnek az Eurostat adatai, így szokás szerint az európai térképen is elhelyezhetjük a magyar növekedést.

Pénteken elsősorban az amerikai gazdaság szempontjából jönnek majd fontos számok, a kiskereskedelem és az ipar adata a növekedést is befolyásolja.