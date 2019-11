Húsz évvel ezelőtt kezdődött a történet - Ma már a világ élvonalában a magyar thyssenkrupp

Húsz évvel ezelőtt jött létre a thyssenkruppon belül is egyedülálló, ma már több mint 900 magasan képzett mérnököt foglalkoztató E/E (elektromos és elektromechanikus) fejlesztő központ Magyarországon. A kompetenciaközpont, amelyet saját területén a világ legjobbjai között tartják számon, vezető autógyártók számára készít kormányrendszereket. Olyat is, amelyre jó eséllyel szükség lesz az elektromos- és önvezető autók korában, ezzel biztosítva a vállalat hosszú távú fennmaradását.

1999 novemberében fogott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) valamint a thyssenkrupp közös fejlesztésbe, amely során a német vállalat felkérésére az egyetem három doktorandusza egy hónap alatt állította össze egy elektromechanikus kormányszervó-rendszer működőképes modelljét. Eschenben, a thyssenkrupp központjában decemberben egy parkolóban mutatták be a rendszert, és ezt követően már hivatalos formában folytatták tovább a munkát, amelynek eredményeként Budapesten létrejöhetett a thyssenkruppon belül is egyedülálló, ma már több mint 900 magasan képzett mérnököt foglalkoztató E/E (elektromos és elektromechanikus) fejlesztő központ.

A vállalat budapesti E/E kompetenciaközpontjában elektromechanikus „okos” kormányrendszerekhez fejlesztenek szoftvereket és újszerű kormányrendszer-koncepciókat dolgoznak ki, mint amilyen például a Steer-by-Wire (mechanikus helyett csupán elektronikus összeköttetést biztosító kormányrendszer) magas szinten automatizált, vagy önvezető rendszerekhez. A Steer-by-Wire rendszert és annak fontosságát korábbi anyagunkban mi is részletesen bemutattuk:

A kompetenciaközpontot saját területén a világ legjobbjai között tartják számon és a világ legjelentősebb autógyárainak készít kormányrendszereket, többek között a BMW, a Daimler, az SGMW, a General Motors kínai joint venture vállalata is a megrendelők közé tartozik.

A járműgyártás lendülete töretlen Magyarországon. 2010 óta több területen megduplázta mutatóit. 2018-ra több mint kétszeresére bővült az ágazat termelési volumene és termelési értéke is. Utóbbi tavaly már meghaladta a 8 ezer milliárd forintot, idén pedig várhatóan felülmúlja majd a 9 ezer milliárd forintot is.

– tolmácsolta dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter üzenetét György László, a minisztérium államtitkára a huszadik évforduló alkalmából megrendezett ünnepségen.

Amikor Magyarországra érkeztem, mindössze hetvenen dolgoztunk autóipari területen Magyarországon, ma pedig 2200 munkatársunk van, amire nagyon büszke vagyok. Ahogy húsz évvel ezelőtt, úgy ma is új és innovatív megoldásokon dolgozunk itt Budapesten. Ez azt is jelenti, hogy előre tekintünk a jövőbe, nyomon követjük a piac és a világ rezdüléseit és felkészültek vagyunk ezek változásaira. Továbbra is teljes erővel dolgozunk magyarországi projektjeinken.

- fogalmazott Marc de Bastos Eckstein, a thyssenkrupp autóipari területének magyarországi ügyvezetője.

Fontos kiemelni azt is, hogy a thyssenkrupp a legintenzívebb ipari és technológiai befektető Magyarországon. A fejlesztés mellett a vállalat gyártással és összeszereléssel is foglalkozik hazánkban: Jászfényszarun elektromechanikus kormányszervókat és hengerfejbe integrált vezérműtengelyeket gyártanak, Debrecenben stabilizátorokat és rugókat készítenek. A vállalat Győrben futómű-összeszerelő üzemet, valamint egy Steel Service Center-t is működtet. Pécsett jelenleg zajlik egy motoralkatrész gyár építése, ahol nagyhatékonyságú vezérműtengely - és elektromotor alkatrészeket állítanak majd elő.