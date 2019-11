Milyen lassulás?! Hasít a magyar gazdaság

Csak minimálisan lassulhatott a magyar gazdaság növekedési üteme a harmadik negyedévben a Portfolio által megkérdezett közgazdászok szerint, de az sem lenne igazán meglepő, ha fennmaradt volna a növekedés korábbi negyedévekben látott magas üteme. Az elemzők 4,8%-os GDP-növekedésre számítanak a második negyedéves 4,9% után, igaz, az elmúlt negyedévekben rendszeresen gyorsabban nőtt a gazdaság, mint ahogy a szakértők várták. Termelési oldalról az ipar és a szolgáltatások járulhattak hozzá leginkább a növekedéshez, miközben az építőipar kissé lendületet vesztett. Felhasználási oldalról nézve a fogyasztás és a beruházások segíthették a növekedést. A német gazdaság lassulása, a külső környezet romlása, valamint a belső motorok csökkenő ereje (EU-források felhasználása) miatt azonban hamarosan a magyar gazdaság bővülése is lelassulhat.

Az elmúlt negyedévek pozitív meglepetései után már nem kellene meglepődnünk egy újabb erős GDP adaton

- mondta Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza. Márpedig a legfrissebb havi adatok alapján úgy látjuk, hogy egy újabb kiemelkedő negyedévet zárhatott a magyar gazdaság – tette hozzá.

A Portfolio által megkérdezett közgazdászok előrejelzéseiből számított medián alapján 4,8%-kal nőhetett a magyar gazdaság az idei harmadik negyedévben,

vagyis kitarthatott az elmúlt negyedévekben látott lendület. Egy minimális lassulás benne van a pakliban, de vannak olyan előrejelzések, amelyek szerint fennmaradt az 5%-os növekedés. (A KSH csütörtökön közli a harmadik negyedéves GDP-adat első becslését.)

Termelési oldal

A rendkívül rossz külső környezet ellenére a magyar ipar továbbra is szép számokat produkál, vagyis az ipar növekedési hozzájárulása is erősödhetett. Ami viszont a korábbiakhoz képest mérsékeltebb növekedést tud felmutatni, az egyértelműen az építőipar, itt ugyanis a bázishatás szerepe fontos – foglalta össze Virovácz Péter. Mindemellett a mezőgazdaság érdemben várhatóan most sem tudott hozzájárulni a növekedéshez, miközben a költségvetés szerepe (adók- és támogatások egyenlege) is mérséklődhetett a növekedésben az egyedi hatások kifutásával.

Akik kissé lassabb GDP-bővülést várnak, nagyrészt az építőipar gyenge szereplésével magyarázzák. „A harmadik negyedévben az építőipar növekedése jelentősen lassult, ez áll elsősorban a várt lassulás mögött” – hangsúlyozta Eppich Győző, az OTP Bank elemzési központjának szakértője. Az ipar növekedése azonban gyorsulni tudott a harmadik negyedévben. Az ipar eddig meglehetősen ellenálló a külső lassulással szemben, azonban az alágazati adatok alapján az valószínűsíthető, hogy ez hamarosan véget érhet.

Felhasználási oldal

Suppan Gergely, a TakarékBank vezető közgazdásza – aki a növekedés gyorsulását várja – szerint nem zárható ki, hogy egyes szolgáltatói alágazatokban pozitív meglepetés lesz, ebben az esetben a negyedéves és az éves GDP dinamika is kissé magasabb lehet. A kiskereskedelmi forgalom ugyanis 6,2%-ra gyorsult az előző negyedévi 5,3%-ról. Eppich Győző úgy látja, a fogyasztásnak az év második felében komoly támaszt adhat a felpörgő hitelezés, és ezt láthatjuk is a gyorsuló kiskereskedelmi adatokban.

„A felhasználási oldalon a fogyasztás növekedése továbbra is impozáns. a beruházások dinamikája némileg csökkenhetett, de továbbra is robusztus, míg a GDP-t a külkereskedelmi egyenleg határozott javulása is támogathatta. A készleteket támogatta a gáztárolók feltöltése, de az egyéb készletek csökkenése ellensúlyozhatta” – foglalta össze Suppan.

Halász Ágnes, az UniCredit vezető közgazdásza viszont kiemelte, hogy bár a július-augusztusi időszakra rendelkezésre álló adatok szerint a kivitel valamelyest jobban teljesített, mint a második negyedévben, mégis az export dinamikája nem volt képest felzárkózni az importéhoz.

Mit mutat az összkép?

Összességében a magyar gazdaság növekedésének szerkezete érdemben nem változhatott a harmadik negyedévben, a szolgáltató szektor messze kimagaslik, míg az ipar előzhette az építőipart.

A várt növekedéssel a magyar gazdaság továbbra is egyértelműen Európa élmezőnyébe tartozik majd

– foglalja össze Virovácz Péter.

Regős Gábor, a Századvég makrogazdasági üzletágának vezetője kiemelte, hogy a harmadik negyedévben a gazdaság dinamikus bővülése tovább folytatódott a német gazdaság stagnálása ellenére is, vagyis nem látszanak a magyar gazdaságban a német lassulás jelei.

Mi várható a jövőben?

A következő negyedévekben fokozatosan lassulhat a GDP dinamikája, de nem várunk látványos lassulást, mivel a munkaerőhiány, a minimálbéremelések, a jelentős béremelések, a közszféra egyes területein (egészségügy) és a régiós bérverseny miatt továbbra is gyors bérkiáramlásra számítunk – emelte ki Suppan Gergely. Mindezek miatt a fogyasztás tartós támasza marad a növekedésnek, a beruházások dinamikája lassulhat, de a növekedés szinte minden területen (ipar, logisztika, kereskedelmi ingatlan, szálloda, állami beruházások) folytatódik.

Suppan hozzátette, soha nem látott mennyiségű működőtőke érkezik az országba (a szakértő számításai szerint idén eddig 1800 milliárd forint értékben születtek döntések, illetve fejeződtek be működőtőke beruházások), az uniós támogatású fejlesztések pedig áthúzódnak még jövőre is. A számtalan létrejövő új exportkapacitás pedig az exportot és az ipart tartja növekedési pályán a kedvezőtlen külső környezet ellenére.

Kuti Ákos, a Danube Capital vezérigazgató-helyettese azonban erősebb lassulásra számít, amely leginkább a beruházások növekedésének várható lassulásából fakad.

Ezek alapján a hazai üzleti ciklus 2019-ben a csúcsra érhet és 2020-tól már lefordulás várható

– vélekedett.

Halász Ágnes a folytatást illetően a negatív globális trendek egyre erőteljesebben érvényesülő hatása miatt a növekedés fokozatos lassulására számít, ami elsősorban a külkereskedelmi egyensúly további romlásából, illetve a beruházási – elsősorban építőipari – aktivitás gyengüléséből ered majd.

A vártnál jobb amerikai és az alacsony szinten, de stabilizálódni látszó uniós makrogazdasági adatok ellenére a fontosabb nemzetközi hangulatindikátorok tovább estek az augusztus-szeptemberi időszak folyamán, miközben a felmérések szerint romlottak a külpiaci értékesítési feltételek is romlottak. Mindez megerősíti a feldolgozóipari export következő időszakra várt lassulását – fejtegette Halász Ágnes.

Az építőipar már a harmadik negyedévben fékezett, és minden amellett szól, hogy a trend folytatódik a negyedik negyedévben, valamint 2020-ban is. Ez részben a magas bázisból fakad, másrészt pedig a megkezdett projektek száma és a rendelésállomány is ezt forgatókönyvet támasztja alá.

Az év egészében mindezzel együtt is erős, 4,6%-os GDP-növekedés várható a Portfolio által megkérdezett elemzők előrejelzésének számított medián alapján. A növekedésre vonatkozó prognózisok folyamatosan javultak az év során, miután az első és a második negyedévben is a vártnál gyorsabban nőtt a GDP. A belső kereslet tehát egyelőre erős, a globális gazdaság gyengélkedései pedig egyelőre alig-alig látszódnak a magyar gazdaságon. A kérdés az, hogy a német lassulás és a világgazdasági környezet romlása mikor gyűrűzik be hozzánk, egyelőre azonban úgy látszik, hogy a növekedés szerkezete diverzifikált, és a belső motorok a következő negyedévekben is támogathatják a növekedést.

(Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd)