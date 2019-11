Támogatja a kormány, hogy a szülőket büntessék, ha nem jár a gyerek iskolába

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatja a szakképzési törvényhez benyújtott módosító javaslatot, amely a szülőket "arra ösztönözné", hogy gyermekük egy biztos megélhetést jelentő szakma megszerzésével zárja tanulmányait - közölte az ITM. A minisztérium szerint "a családoktól az új szabály tehát önmagában semmiféle támogatást nem vesz el", azonban a törvénymódosítás értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki nem teljesíti a szabályt, vagyis nem jár a gyerek iskolába, akkor a gyerek után járó jogosultságokat elveszíti.

A közleményben az Innovációs és Technológiai Minisztérium kiemelte, hogy a szülői felelősség törvényi megerősítése hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás jelentős csökkentéséhez, gyakorlatilag a megszüntetéséhez, így a foglalkoztatottak számának további növekedéséhez, a fiatalok munkaerőpiacon való stabil jelenlétéhez, boldogulásához is. "A magyar kormány célja, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok versenyképes, gyakorlati szaktudást kapjanak, amelynek birtokában könnyen el tudnak helyezkedni" - írják.

A kormány ehhez a Szakképzés 4.0 stratégiában foglalt irányok mentén minden feltételt megteremt, de szükség van a szülők felelős döntésére is. Ezért az Innovációs és Technológiai Minisztérium is támogatja azt a módosító indítványt, amely szerint a jövőben a szülőnek vagy a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének kötelezettsége lenne a tankötelezettség teljesítését követően is a gyermek továbbtaníttatása legalább egy részszakma megszerzéséig.

A módosító javaslat ezt a felelősséget kiterjeszti a munkáltatókra is, a kezdeményezés értelmében megszüntethetővé válna a fiatal foglalkoztatására irányuló jogviszony, ha az akadályozza a tanulást - közölte az ITM.

A változtatás következtében a szülőnek új kötelezettsége nem keletkezik a minisztérium szerint, az csak nyomatékosítja abbéli felelősségét, hogy gyermeke felnőtté válásáig biztosítsa számára a tanulás, az életben való boldoguláshoz szükséges kompetenciák megszerzésének lehetőségét. E cél elérését segítik a gyermekneveléshez nyújtott támogatások is, amelyeket a szülők a hatályos szabályok szerint addig kaphatnak, amíg gyermekük iskolába jár. A családoktól az új szabály tehát önmagában semmiféle támogatást nem vesz el, hiszen azok most sem járnak, ha a 16 éves kört betöltő fiatal megszakítja a tanulmányait, és munkába áll. A javaslatot az Országgyűlés kulturális bizottsága megtárgyalta és elfogadta, azt az ellenzéki képviselők is nagy arányban támogatták.

A törvénymódosításban azonban ez áll, hogy a tankötelezettség teljesítését követő továbbtaníttatás a tanuló tizennyolc éves koráig, de legalább egy részszakrna megszerzéséig. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki ezt nem teljesíti, a törvénymódosítás értelmében

valamennyi, a gyerek után járó jogosultságot elveszíti, legalábbis addig, amíg a gyerek nem szerez valamilyen részszakmai képzettséget. Az iskolarendszerből kihullott gyerek esetleges munkáltatója pedig megszüntetheti a munkavállalói jogviszonyát, ha az akadályozná a gyerek továbbtanulását.

A gazdaságvédelmi intézkedések részeként és a fiatalok foglalkoztatásának további bővítése érdekében a kormány újabb lépést kíván tenni a szakképzés megerősítéséért az ITM szerint. A gazdaságvédelmi törvényjavaslat célja, hogy a munkaerőpiacon értékes tudással bíró, egyre jobban képzett, felkészült fiatalok álljanak a hazai vállalkozások rendelkezésére. Osztrák mintára jobb, rugalmasabb, gyakorlatiasabb lesz a szakképzés, emelkedik a szakképzésben oktatók bére, ösztöndíjakat kapnak a szakképzésben tanulók - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

(Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor)