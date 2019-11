15%-os béremelést követelnek a BKV dolgozói - egyelőre hiába

Nem tett béremelési ajánlatot a BKV vezetése a bértárgyalás-sorozat tegnapi nyitófordulóján - jelezte közleményében az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ). Az EKSZ és a többi dolgozói érdekképviselet 15 százalékos emelést tart elfogadhatónak.

Az EKSZ Bolla Tibor vezérigazgatónak írt levelében az érdemi bértárgyalások mielőbbi megkezdését sürgette, miután a tegnapi találkozót "legfeljebb formálisnak nevezhető tapogatózó megbeszélés"-nek minősítette. Ezen az Egységes Közlekedési Szakszervezet megismételte a 15 százalékos béremelési igényét, jelezve, hogy valójában ennél sokkal nagyobb bérfejlesztés is indokolt lenne.

Az EKSZ az idei, 2019-es 8 százalékos bérfejlesztést nem írta alá, ezzel is jelezve, hogy méltatlanul kevésnek tartja azt. Naszályi Gábor elnök szerint beigazolódott a szakszervezet évek óta hangoztatott véleménye, miszerint a BKV-nál kimutatott átlag jövedelemszinthez rengeteget kell túlórázniuk a munkavállalóknak. Súlyos problémának tartja az elnök azt is, hogy a cég milliárdokat költ gyorsan lemorzsolódó újak kiképzésére is, ahelyett, hogy ezt a pénzt megfelelő bérekre költené. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az alacsony bérek miatt a BKV-nál a mai napig kevés a karbantartó és egyéb kiszolgálói területen is súlyos létszámhiány van.

