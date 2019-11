Itt az MNB kamatdöntése

In English

Minden elemző arra számított, hogy az MNB változatlan szinten hagyja a kamatokat, így a jegybank döntése nem okozott meglepetést. Azonban több szakértő is kiemelte, hogy az elmúlt egy hónapban érkezett makrogazdasági adatok kissé megváltoztatták a gazdasági kilátásokat. Októberben a vártnál magasabb volt infláció (a várt 2,7-2,8% helyett 2,9%-kal nőttek az árak), a mélyben húzódó inflációs folyamatok is erőteljesebbek, miután a maginfláció elérte a jegybaki toleranciasáv tetejét, a 4%-os szintet, miközben az MNB által kiemelten figyelt adószűrt maginfláció is emelkedett.

Ráadásul a harmadik negyedévben látott, kifejezetten gyors GDP-növekedési adat is robusztus belső keresletet feltételez, ami szintén magasabb inflációs pályát jelezhet. Azonban a prognózisok arról szólnak, hogy középtávon a főbb inflációs mutatók a jegybank 3%-os célja közelében alakulhatnak.

Mindez a szakértők szerint arra lehet elegendő, hogy az MNB a korábban lefelé mutató (aszimmetrikus) inflációs kilátásokkal kapcsolatos várakozását a következő időszakban szimmetrikussá változtassa. Ennél nagyobb változtatást a kommunikációban nem várhatunk, hiszen a külső inflációs nyomás továbbra is kifejezetten alacsony, miután az eurózóna gazdasága gyenge, az importált infláció visszafogott.

Az MNB 15:00-kor kiadott közleményéből derülhet ki, hogy az elemzők egy része által várt kissé óvatosabb magatartás visszaköszön-e. Ezzel együtt is az várható, hogy a jelenlegi, laza monetáris kondíciók fenntartása hangsúlyos lesz.

Update: megérkezett az MNB indoklása is a kamatdöntésről, amelyből az olvasható ki, hogy továbbra is alkalmazkodó monetáris politikát folytatnak majd:

Kapcsolódó cikkünk 2019. 11. 19. Itt az MNB közleménye a kamatdöntésről

(Címlapkép: Justin Chin/Bloomberg via Getty Images)