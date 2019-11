Meglepő helyről kapott dicséretet Magyarország

Az erős gazdasági növekedés, az alacsonyabb költségvetési hiány melletti erős elköteleződés és a külső sérülékenység csökkenése támogatják a magyar adósságbesorolást – állapította meg a Moody’s friss elemzésében. A hitelminősítő szakemberei mindezek mellett kiemelték, hogy továbbra is magas az adósságráta, akadályozza a felminősítésünket.

A magyar gazdaság növekedése a várható lassulás ellenére is erőteljes maradhat 2020-ban és 2021-ben is, emellett pozitív, hogy a kormány elkötelezett a költségvetési hiány és az adósságráta további csökkentése mellett – állapították meg a Moody’s szakértői. A növekedés ugyan lassulhat, de 2020-21-ben is 3,2% körül alakulhat.

A legfontosabb kihívás Magyarország számára a továbbra is magas adósságráta, ami 2018 végén a GDP 70 százaléka volt, ennek további csökkenésére számítanak a szakemberek. Az erőteljes növekedés segíthet abban, hogy az adósságráta tovább csökkenjen, 2021-re a GDP 64%-ára mérséklődhet – mondta Steffen Dyck, a hitelminősítő alelnöke.

A hitelminősítő közleménye kiemeli, hogy ha tovább javulnak Magyarország mutatói, és az adósságráta közeledik a hasonló besorolású országokéhoz, akkor az pozitív lehet a besorolásunk szempontjából is. Emellett kedvező jel lenne, ha a kormány strukturális reformokba kezdene, melyek javíthatnák a versenyképességet és élénkítenék a potenciális növekedést. A másik oldalon viszont a költségvetési fegyelem gyengülése és az adósságcsökkenés megakadása lenne negatív, ahogy azt sem értékelnék, ha a kormány intézkedései gyengítenék a növekedést.

Azért meglepő a Moody’s többnyire pozitív véleménye, mert a cég esetében évek óta hiába várunk felminősítésre, a jelenlegi Baa3 besorolásuk egy fokozattal elmarad a Fitch és a Standard & Poor’s hasonló osztályzatától, ráadásul a kilátásunk is csak stabil.