Több száz bankot és kormányépületet gyújtottak fel Iránban

November 15-én kezdődtek zavargások Iránban az üzemanyagárak emelkedése miatt, a minisztérium becslése szerint mintegy 200 ezer ember vonult az utcára.

A hatóságok erőszakos fellépése miatt már legalább 143 ember meghalt az Amnesty International adatai szerint. A szervezet megjegyzi: 2009 óta nem történt ilyen komoly zavargási hullám Iránban, amikor az emberek választási csalás miatt tüntettek.

Irán úgy véli, az Amnesty számai nem helytállók, megjegyzik továbbá, hogy a fegyveres erők tagjai is meghaltak már a demonstrálókkal való összecsapások közepette. Irán hivatalos számai szerint 1000 tüntetőt vettek eddig őrizetbe, a Center for Human Rights in Iran New York-i emberjogi szervezet szerint a valós szám igaziból ennek négyszerese.

Fotó: Anadolu Agency / Getty Images