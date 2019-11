Vége a magyar foglalkoztatási csodának? Itt vannak a fordulat első jelei

Nem emelkedett a foglalkoztatottak száma és nem csökkent a munkanélküliségi ráta sem augusztus és október között az előző hónapokhoz képest. A foglalkoztatottak száma 4 millió 520 ezer volt, miközben 164 ezren voltak munka nélkül. A külföldi telephelyen dolgozókat és a közmunkásokat leszámítva hónapok óta 4 millió 290 ezer körül ingadozik a foglalkoztatottak száma Magyarországon. A szezonálisan igazított adataink is a fordulat jeleiről árulkodnak.

Augusztus és október között 4 millió 520 ezren dogoztak a KSH felmérése szerint, ami gyakorlatilag megegyezik az előző hónapok adataival, és 18 ezer fős bővülést jelent éves alapon. Az előző hónapokban még 30-40 ezres foglalkoztatás-bővülést mért a hivatal éves alapon, a mostani szám a legalacsonyabb 2011 eleje óta.

A munkanélküliek száma 164 ezer volt augusztus és október között, ami ugyan több mint 9 ezerrel alacsonyabb szám, mint tavaly ilyenkor, azonban magasabb, mint az elmúlt hónapokban látott 155-160 ezer közötti adatok. Mindezek tükrében nem meglepő, hogy a munkanélküliségi ráta 3,5%-on áll, vagyis kissé kezdünk távolabb kerülni az április és június között mért 3,3%-tól. A közmunkások nélkül számított munkanélküliségi adat is a fordulat jeleit mutatja, amely újra közelíteni kezdett a 6%-hoz.

Mindezek tükrében az már nem meglepő, hogy a közfoglalkoztatottak számának csökkenése is megállt, miközben a külföldön dolgozók száma átmeneti csökkenés után újra magas szinten stabilizálódott.

A teljes foglalkoztatás szezonálisan igazítva az utóbbi hónapokban ért a csúcsra, azonban a közfoglalkoztatottak nélkül számított foglalkoztatás fordulatot mutat, és enyhe csökkenést láthatunk. Mindebből messzemenő következtetést még nem érdemes levonni, de a korábbi évek folyamatos foglalkoztatás-növekedése megtörni látszik.

A rövidebb időszakot felölelő grafikonon pedig még inkább látszik, hogy itt van a fordulat első jele:

A mai foglalkoztatási adatok alapján azt gondolhatjuk, hogy a jelentősnek mondható munkaerőhiány ellenére nehezen tud tovább bővülni a foglalkoztatás, mert kezdenek kimerülni a rendelkezésre álló munkaerő-tartalékok. Az elmúlt hónapokban a munkaerőhiány hatására a közfoglalkoztatottak közül egyre többen találták meg a helyüket az elsődleges munkaerőpiacon, azonban úgy tűnik, hogy azokat, akik jelenleg is közmunkások, a vállalatok nem tudják foglalkoztatni a jelentősen csökkentett felvételi kritériumok ellenére sem. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy a területi különbségek továbbra is jelentősek, ami szintén akadálya annak, akkor a keleti és északi régióban csökkenjen a munkanélküliség, miközben a nyugati országrészben és a fővárosban már gyakorlatilag mindenkinek van munkája.



A következő időszakban fennmaradhat a tartósan magas foglalkoztatás és alacsony munkanélküliségi ráta, miután a magyar gazdaság jövőre is növekedési pályán haladhat. A GDP-bővülés alacsonyabb lehet (3% körül alakulhat a legfrissebb előrejelzések szerint) az idei 5%-hoz közelihez képest, ez azonban továbbra is kedvezőnek mondható a munkaerőpiac szempontjából. Azonban egyre inkább megjelenhetnek azok a hatékonyságjavító beruházások, amelyek munkahelyeket válthatnak ki, valamint az is nagy kérdés lesz, hogy a fokozódó bérverseny miként hat (főképp a hazai) vállalatokra.

Címlapkép: Getty Images