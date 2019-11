Így hasított a magyar gazdaság

A részletes adatok első pillantásra egészségesebb növekedési szerkezetet jeleznek: az export meglódult, és (mivel a belső felhasználás visszaesett) az import dinamikáját is meghaladta.

A termelési oldalról vizsgálva a GDP-adatokat megállapítható, hogy a növekedést elsősorban az ipari élénkülés tartotta magasan, ami ellensúlyozni tudta a szolgáltatások alacsonyabb ütemét. A legnagyobb súlyú szolgáltatási szektor továbbra is dinamikusan bővül, igaz, a harmadik negyedévben kisebb lassulást mutatott.

A felhasználási oldalról kiinduló becslések továbbra is erős belföldi felhasználást jeleznek, de ezen belül a beruházás és a lakossági fogyasztás dinamikája is kissé csökkent. Az export viszont az ipari teljesítménnyel párhuzamosan szintén megugrott, így a növekedés szerkezete egészségesebbé vált, hiszen nem járt a külső egyensúly romlásával.

A növekedési szerkezetet plasztikusan mutatják a hozzájárulási indexek. Mint látható, termelési oldalon továbbra is a kiegyensúlyozott növekedési szerkezet a jellemző, az ipar kissé növekvő hozzájárulásával.

Nem változott a kép abból a szempontból sem, hogy erősen beruházás vezérelt növekedést láthatunk, amit a háztartások fogyasztása húz még tovább. Figyelemre méltó, hogy a készletezési tevékenység harmadik negyedéve mélyen negatív hozzájárulási indexet mutat. Ez ara utal, hogy a klasszikus felhasználási tételek (fogyasztás, beruházás, export) mögött nem a folyó termelés, hanem a korábbi időszak termelése áll. Ez nehezen illik bele az összképbe, ezért meglehet, hogy a következő negyedévekben a KSH a nem azonosított felhasználásokat visszapasszírozza a fogyasztási vagy beruházási sorra, esetleg az importra.

Összességében egyenletes, magas ütemű, kiegyensúlyozott szerkezetű növekedést láthattunk Magyarországon. A közeljövőben azonban már lassulás várható, hiszen a beruházások dinamikája már aligha húzható tovább. (Ugyanakkor a negyedik negyedév ebből a szempontból még erős számokat hozhat.) A beruházási ráta újabb csúcsra ugrott, az utóbbi négy negyedév 28%. Várhatóan jövőre a növekedés a 3-4 százalékos tartományba süllyed, de az utóbbi időszak pozitív meglepetéseit tekintve inkább felfelé mutató kockázatokat azonosíthatunk.

A KSH többféle GDP-mutatót közöl a jelentésében. Az előző év azonos negyedévéhez viszonyított (yoy) indexből három is létezik: a nyers, a naptári-hatással igazított (wda), illetve a szezonálisan és naptári-hatással egyaránt igazított (swda). Ezek közül a Portfolio 2016-tól következetesen a szezonális és naptár-hatással igazított indexet (swda) tekinti fő számnak (headline). Ennek oka, hogy a munkanapok száma (különösen ha a tárgy vagy a bázis időszakban szökőnap is van) érdemben befolyásolja a teljesítményt, amivel mindenképpen érdemes korrigálni. Ezen felül a szezonális igazításnak éves mutatóknál akkor van értelme, ha az éven belüli szezonalitás jellege változik. Mivel az Eurostat minden ország esetében az swda számot hivatkozza, ezért a nemzetközi összehasonlítást megkönnyíti, ha mi is ezt tekintjük fő adatnak.



Az előző negyedévhez viszonyított (qoq) GDP-indextermészetesen minden esetben szezonálisan és munkanap-hatással igazított, mivel az egyes negyedévek a GDP-n belül nagyon eltérő súlyúak és szerkezetűek, máshogy nincs értelme számolni növekedést. Európában a legtöbb helyen ez számít a fő számnak, és a Portfolio is igyekszik ezt a számot kiemelten kezelni kedvező tulajdonságai miatt. Ugyanakkor ez a mutató rendelkezik a végponti gyengeség nevű kellemetlen tulajdonsággal, vagyis hogy a szezonális igazítás jellegéből fakadóan a számok utólag többször változnak, de rövid bázisú konjunktúra-jelzőszámként így is nagyon hasznos.