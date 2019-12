A magyar ipart nem érdekli a gyenge Európa

Novemberben 53 ponton áll a beszerzésimenedzser-index, ez az utóbbi öt hónap legmagasabb adata. A mutató a feldolgozóipar stabil növekedését ígéri.

Az 53 pont azt is jelenti, hogy továbbra is magabiztosan az 50 pont feletti, növekedést jelző tartományban áll a mutató. Ráadásul úgy tűnik, hogy az év közepétől megfigyelhető lassuló trend is megakadt, vagyis az európai konjunktúra gyengélkedése nem húzta tovább magával a hazai feldolgozóipart. Mivel halvány jelek utalnak arra, hogy már az eurózóna is padlót fogott, ezért az optimista forgatókönyv szerint a magyar gazdaság a stabilan magas beruházási, kapacitásbővítő teljesítményével átvészelheti a fejlett gazdaságok ciklikus lassulását.

A részindexekről

A termelési mennyiség indexe csökkent októberi értékéhez képest, de 50 pont felett maradva a termelt mennyiség emelkedését jelzi az előző hónappal összevetve. Hasonló a helyzet az új rendelések indexével.

A beszerzési mennyiség indexe növekedett októberi értékéhez képest, és 50 pont fölött maradva továbbra is a beszerzési mennyiség emelkedését jelzi. A beszerzési árak esetében az index értéke magasabb lett, és 50 pont felett maradva további árnövekedést jelez.

A külpiaci mutatók közül az importindex értéke növekedett októberhez képest, és 50 pont fölött maradt. A másik külpiaci mutató, az exportindex esetében eltérő folyamatról beszélhetünk. Az index értéke ez esetben ugyan nőtt az előző hónaphoz képest, de 50 pont alatt maradva jelzi az export mennyiségének gyenge ütemű szűkülését második hónapja.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images