Meglepően jól teljesít a szolgáltató szektor Európában

A ma délelőtt megjelent felülvizsgált novemberi szolgáltatói beszerzésimenedzser-indexek vegyesek lettek, de mivel a német adat a vártnál jobban sikerült, ez felhúzta az egész eurózóna indexet is, ez pedig lendületet adott a részvénypiacoknak is.

A német szolgáltatói bmi novemberi felülvizsgált értékét 51,3-ról 51,7 pontra módosította az IHS Markit (az októberi is ennyi volt), így tehát érdemben jobb a helyzet, mint eddig tudtuk és ez az egész eurózóna közös indexét is ugyanennyivel felfelé húzta 51,5-ről 51,9-re. Ez lendületet adott a tőzsdéknek is amellett, hogy újra enyhülni látszik az amerikai-kínai kereskedelmi háborús feszültség.

Közben a francia szolgáltatói bmi az előzetesen közölt 52,9-ről 52,2 pontra esett a felülvizsgált adat szerint, az olasz pedig 51,2-ről 50,4 pontra. Utóbbi már azt jelzi, hogy a szolgáltatói ágazat csaknem a zsugorodás határvonalánál jár. Lényeges mindeközben, hogy a spanyol index 51,9-ről 53,2 pontra módosult.