Hatalmas bejelentés a győri Audi-gyártól: részben elektromos modellek gyártása kezdődött

Az Audi Hungaria hatalmas bejelentét tett csütörtökön: Győrben megkezdődött a mild-hibrid (MHEV, Mild Hybrid Electric Vehicles) hajtásláncú Q3 és Q3 Sportback modellek sorozatgyártását. Mindkét modellben egy győri 1,5 literes TFSI motor dolgozik, együttműködésben egy 48 voltos fedélzeti hálózattal és egy szíjhajtású indítógenerátorral (Riemen-Starter-Generator, RSG). A hibridmodellek gyártására felkészítették a gyártósort, valamint a munkatársak e-kompetenciáit is felépítették.

Az elektromos korszak minden területen megérkezett az Audi Hungariához. A motorgyártásunk után a járműgyártásunkat is villamosítottuk. Büszkék vagyunk rá, hogy az MHEV-technológiájú Q3 és Q3 Sportback modelljeink történelmet írnak: ők az első, Magyarországon készült elektromos hajtásláncú autók. Gyártásukhoz felépítettük az elektromobilitás terén szükséges kompetenciákat, amelynek köszönhetően vállalatunk felkészülten várja a jövő kihívásait

- mondta Alfons Dintner, az AUDI HUNGARIA Zrt. igazgatóságának elnöke.

Ki kell emelni, hogy több szempontból is fontos a győri üzem számára, hogy az új Audi Q3 és Q3 Sportback már kapható lesz részben elektromos változatban is. Egyrészt bizonyítja, hogy a gyártósor alkalmas arra, hogy a belsőégésű motorokkal szerelt autók mellett alternatív meghajtású járműveket is készítsenek rajta. Másrészt a részben vagy teljesen elektromos autók a szigorodó károsanyag-kibocsátási előírások miatt egyre fontosabb szerepet kapnak majd a gyártók értékesítési flottáján belül. Az egyes szereplők, így az Audi is, igyekszik majd a vásárlókat az alternatív meghajtású modelljeik irányába terelni annak érdekében, hogy sikerüljön faragniuk az átlagos flottaszintű szén-dioxid-kibocsátásukon. Ennek hiányában ugyanis jelentős büntetések megfizetésére kényszerülhetnek hamarosan.

A Q3-modellek az Audi Hungaria első hibridautói. Gyártásukra a termelést és a munkatársakat is felkészítette a vállalat. A karosszériaüzemben egy új padlólemezt építenek be az autóba, amelyre az összeszerelés során felerősítik az akkumulátort. A szereldében három új munkaállomást integráltak, ahol az autó speciális e-alkatrészeit – 12 és 48 voltos rendszer, 48 voltos lítiumion-akkumulátor és DC-/DC-átalakító – építik be.

A vállalat beszámolója szerint a munkatársakat is felkészítették a magasfeszültségű technológia kezelésére. A járműgyártás munkatársai elsajátították és fokozatosan elmélyítették az MHEV-specifikus folyamatokat és az elektromos autók technológiáját. A kompetencia-bővítéssel a munkatársakat e-szakemberekké és e-szakértőkké képezték ki. Emellett a vállalat a gyári tűzoltósággal együttműködve az akkumulátor beérkezésétől egészen a beépítéséig, a teljes gyártási folyamatot átfogó tűzvédelmi koncepciót dolgozott ki.

Az Audi Q3 és Q3 Sportback modelleknél az MHEV-technológia egy 48 voltos fedélzeti hálózatra épül. A 48 voltos fedélzeti hálózatot a DC-/DC-átalakító kapcsolja össze a 12 voltos fedélzeti részhálózattal. Az energiát egy kompakt lítiumion-akkumulátor tárolja. A belsőégésű motor homlokoldalán szíjhajtású indítógenerátor található, amelyet egy nagy teherbírású bordásszíj köt össze a főtengellyel. Lassításkor a szíjhajtású generátor akár 12 kW teljesítmény visszanyerésére, illetve az energia akkumulátorba történő betáplálására képes. Alacsony fordulatszám melletti gyorsításnál pedig támogatja a motort. A technológiának köszönhetően a fogyasztás valós körülmények között 100 kilométerenként akár 0,4 literrel is csökkenhet.

Szüksége volt a győri Audi-gyárnak a Q3-ra és a Q3 Sportbackre

Az elmúlt években ugyanis folyamatosan csökkent a Győrben előállított személyautók száma. Tavaly kereken 100 ezer autó gördült le a gyártósorról, amely elmaradt a 2017-ben produkált 105 941 darabos gyártástól is. Annak köszönhetően viszont, hogy a vásárlók körében nagyon népszerű az SUV-szegmens, ahol a Q3 és a Q3 Sportback is versenyez, érdemben növekedhet a gyártási darabszám. A győri üzem névleges éves kapacitása 160 ezer darab autó, hallottunk olyan várakozást is nem hivatalos forrásból, amely szerint a termelés ezt az értéket megközelítheti idén. Az Audi Hungaria hivatalos álláspontja viszont az, hogy

A motorgyártás volumene, a gyártott motorok száma idén a tavalyi évhez hasonló magas szinten alakul, a járműgyártás 2019-re tervezett darabszáma pedig a tervek szerint meghaladja majd a tavalyi értéket.

