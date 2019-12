Szép csendben megoldódik Magyarország legpusztítóbb problémája

Egyre kevesebb az üres álláshely Magyarországon, a csökkenés nagyrészt annak köszönhető, hogy a versenyszférában egyre kisebb problémát jelent a munkaerőhiány. A költségvetési szektor helyzete azonban továbbra is kifejezetten kedvezőtlen. Az adatok összességében azt sugallják, hogy a munkaerőhiány egyre kisebb problémát jelent Magyarországon.

Az idei harmadik negyedévben 53 500 betöltetlen álláshelyről számoltak be a vállalatok, ami 9700-zal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában mért adat. Utoljára 2017 végén láthattunk ilyen alacsony számokat. A Központi Statisztikai Hivatal szerint már több mint egy éve folyamatosan csökken a betöltetlen álláshelyek száma a versenyszférában, vagyis úgy tűnik, hogy a magánszektor egyre inkább úrrá lesz a munkaerőhiányos helyzeten. Nem ennyire rózsás a kép a költségvetési szektorban, ahol tartósan 20 ezer körül ingadozik a betöltetlen álláshelyek száma.

Összességében elmondható, hogy a magánszektorban javulásnak indult a helyzet, azonban a költségvetési szféra továbbra is igen komoly munkaerőhiánnyal küzd. Fontos megjegyezni azt is, hogy ezek a hivatalosan bejelentett adatok, amelyeket a KSH összesít, ennél nagyobb lehet a munkaerőhiány az országban. Idén tavasszal és ősszel már bemutattuk, hogy eljöhet a fordulat a magyar munkaerőpiacon, a friss adatok pedig megerősítik ezt a nézetünket.

A versenyszférában az üres álláshelyek csökkenését már egyértelműen nem lehet szezonális hatásokkal magyarázni, hiszen több mint egy éve tart a mérséklődés. Vagy azt látjuk, hogy a vállalatok könnyebben megtalálják a szükséges munkavállalók, vagy azt, hogy már nincs is szükségük annyi dolgozóra, mert

a kereslet csökkenésére, illetve a gazdasági növekedés lassulására számítanak (amire egyre több jel utal, hiszen a német gazdaság gondban van, a külső kereslet gyenge) vagy

az automatizálási folyamatok elkezdtek beérni, és így kevesebb élőmunkára van szükségük,

illetve az is igaz, hogy egyre több munkavállaló jön a magyar versenyszférába külföldről.

Könnyen lehet, hogy a három folyamat együttesen zajlik a magyar gazdaságban, ugyanis a beruházási adatok alátámasztják azt a feltételezést, hogy az ipari robotok és az automatizálási technikák térnyerése elkezdődött, másrészről a jelenlegi gazdasági növekedési ciklus a csúcsához kezd érni, ami a külső kereslet gyengélkedésén már kezd látszani, ezt pedig érezhetik az exportra termelő vállalatok. Ahogy a GDP-növekedés is elérhette a csúcsát, úgy a munkaerőhiány is mérséklődhet a következő időszakban. A munkaerőhiány csökkenését pedig biztosan segítette, hogy az elmúlt években megtöbbszöröződött a Magyarországon dolgozó külföldiek száma, akik már legalább több tízezren lehetnek. Azonban azt is fontos látni, hogy az elmúlt negyedévekben még külföldiek nélkül is tovább tudott nőni a foglalkoztatás Magyarországon, amely új történelmi csúcsra emelkedett, vagyis a munkanélküliek és a munkaerő-tartalék egy részét sikerült aktivizálni.

Mi a helyzet az egyes szektorokban?

A konjunktúra-érzékeny feldolgozóiparban 19 700 üres álláshely volt az idei harmadik negyedévben, ami 420 fős csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. Fontos megjegyezni, hogy a feldolgozóipar jelentősen függ a (magyar és az uniós) gazdaság növekedésétől, de az is igaz lehet, hogy ebben a szektorban valósulhatott meg a legtöbb hatékonyságjavító beruházás az elmúlt időszakban.

Ugyanakkor az építőiparban, a kereskedelemben, a vendéglátásban és az információ-kommunikáció, valamint az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységben csökkent az üres álláshelyek száma éves alapon, vagyis a gazdaság nagyon széles körében látható a munkaerőhiány csökkenése. Mindeközben a szállítás-raktározásban jelentősen nőtt a betöltetlen álláshelyek száma.

Nagyobb a gond az államnál

A költségvetéshez köthető szektorokban azonban nem látható a változás, ami részben azzal magyarázható, hogy ott nehezebb vagy nem lehet automatizálni, valamint a bérek is jóval kevésbé vonzóbbak, mint a versenyszférában. Vagyis, az elmúlt évek munkaerőhiányos környezetében az állam kevésbé tudott vonzó munkavállalóvá válni, mint a vállalati szféra.

Az egészségügyben soha nem látott magasságba, közel 10 ezer főre emelkedett a betöltetlen álláshelyek száma, ami csaknem 1000 fős növekedés éves alapon. A szektorban 100 munkahelyből több mint 4 van üresen jelenleg. Az oktatásban tartósan 4000 fő felett mozog az üres álláshelyek száma, miközben a közigazgatás-védelemben 7600 dolgozó hiányzik, itt azonban érdemi csökkenést láthattunk éves alapon.

Címlapkép: Yuri Smityuk\TASS via Getty Images