Döntött a parlament: 40 ezer nyugdíjasnak ugrik jövőre a fizetése

Amint beszámoltunk róla: újraszabályozta szerdán az Országgyűlés a társadalombiztosítási (tb) ellátások összes rendelkezését és ennek a nyugdíjasokat érintő legfontosabb része az, hogy jövő júliustól már a munkaviszonyon kívüli jogviszonyokra is kiterjesztik azt a szabályt, hogy a bruttó bérből csak a 15%-os személyi jövedelemadót vonják le (a tb-járulékokat már most se vonják le).

Ez tehát azt jelenti:

bármilyen keretek közt dolgozzanak is az idősek, jövő év közepétől nem kell járulékot fizetniük.

Éjjel egyébként megjött az új kormányrendelet a nyugdíjak emeléséről:

Izer Norbert a lapnak rámutatott: a változtatás érdemi megtakarítást jelent az érintetteknek, hiszen a bruttó százezer forintos bérből jelenleg csak 71 ezer forint marad a nyugdíjasoknál, ha levonják belőle a személyi jövedelemadót és a járulékokat. Ha csupán az szja-t vonják le, akkor 85 ezer forint jár az érintetteknek. Ez a 14 ezer forintos havi nettó jövedelemugrás éves szinten már 168 ezer forintot jelent még akkor is, ha a bruttó bér nem emelkedik.

Az államtitkár jelezte: több mint 36 ezer nyugdíjas dolgozik jelenleg munkaviszonyon kívül, akiknek a szabályváltozás jelentősen emeli jövőre a fizetését (71 ezerről 85 ezerre nézve ez 19%-os). A kormányzat számításai szerint a járulékmentesség kiterjesztése évente mintegy húszmilliárd forintot hagy az érintetteknél.

Izer Norbert szerint könnyen elképzelhető, hogy a kedvezményes rendelkezések alkalmazási körének bővítése révén akár tíz-húszezer nyugdíjas is visszatérhet a munkaerőpiacra. Emlékeztetett arra, hogy amikor az év elején a járulékmentességet bevezették a munkaviszonyban dolgozó nyugdíjasoknál, akkor hetvenötezer időskorú tevékenykedett ilyen formában, ez pedig őszre már 115 ezerre ugrott. Tehát a járulékmentesség a foglalkoztatotti jogviszonyokban már eddig is több tízezer nyugdíjast csábíthatott vissza a munkaerőpiacra és ennek folytatódását várja Izer a következő időszakban is.

Ez egyébként a gazdasági szereplőknek is kedvez, hiszen a vállalkozások könnyebben vehetnek fel nyugdíjasokat, s így több évtizedes tapasztalattal bíró szakemberek kerülhetnek vissza a gazdaság vérkeringésébe.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba