Trump: küszöbön a nagy megállapodás Kínával!

Miután Donald Trump amerikai elnök ma az amerikai részvénypiacok nyitása után kiírta a Twitterre, hogy nagyon közel egy nagy megállapodás Kínával, a Wall Street Journal konkrét információkat is megtudott az amerikaiak vámcsökkentési ajánlatáról. Ezekre az amerikai részvénypiacok új történelmi csúcsra ugrottak.

A Wall Street Journal úgy tudja, hogy Trump ma találkozik a kereskedelmi tanácsadóival, hogy döntsenek a kínai importtermékekre érvényes, illetve december 15-től kivetni tervezett újabb vámtarifák kérdésében és tudomásuk szerint a tanácsadók azt ajánlják:

akár felezzék le az éves szinten 360 milliárd dollárnyi kínai importtermékekre már most is érvényben lévő magas vámtarifákat

ne léptessék életbe december 15-től a tovább emelkedő tarifákat

Trump mindezt úgy adja elő a Twitteren, hogy a kínaiak nagyon meg akarnak állapodni a kereskedelmi témákban és ha ez így van, akkor végülis Amerika is belemegy a megállapodásba.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we! — Donald (J.) December 12, 2019

Napközben már a kínai kormány kereskedelmi illetékesei is azt jelezték, hogy a december 15-i határidő előtt a két ország illetékesei fokozzák a kommunikáció intenzitását, hogy egyeztetni tudjanak a felmerülő kérdésekről. Az, hogy a WSJ információi szerint 3 nap múlva mégsem lépne hatályba további 160 milliárd dollárnyi kínai importtermékre a megemelkedő amerikai vám és a meglévő 360 milliárd dollárnyira is akár készek lennének lefelezni, nagyon fontos és piacilag is pozitív fejlemény. Így nem véletlen, ki is lőttek rá azonnal az amerikai (és európai) részvénypiacok. Ezzel például az S&P500 új történelmi csúcsra ugrott 3175 pont környékén.

Kína is kilátásba helyezte már korábban, hogy ha Amerika meglépi december 15-től a további termékekre vonatkozó megemelt vámokat, akkor megtorló lépéseket tesznek: 5-10%-ponttal megemelik az érvényes vámokat a 75 milliárd dollárnyi, Egyesült Államokból származó importra. Ennek első csomagját szeptember 1-től meg is lépték a szójára, sertésre, marhára, vegyipari termékekre és a nyersolajra, a termékek fennmaradó részére pedig december 15-től lépnék meg (autókra 25%-os további, alkatrészekre 5%-os vám), ha az amerikaiak is fokozzák a szembenállást.

Címlapkép forrása: Sheng Jiapeng/China News Service/Visual China Group via Getty Images