Megszületett a várva-várt megállapodás az USA és Kína között!

Megszületett az előzetes kereskedelmi megállapodás az Egyesült Államok és Kína között, jelentette be Wang Shouwen, kínai kereskedelmi miniszter. A részleges egyezmény többek között a mezőgazdaságot, a szellemi tulajdon védelmét, és a pénzügyi nyitást is magába foglalja, miközben a kivetett vámok fokozatos csökkentésétől is döntöttek.