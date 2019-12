Megszólal az MNB a mai kamatdöntés után

Háttérbeszélgetést tart a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a mai kamatdöntés után a "Monetáris politika aktuális kérdései" címmel.

Az MNB délután 14 órakor dönt a kamatokról, a szakértők szerint a jegybank nem változtat sem az alapkamaton, sem a kamatfolyosón. A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint azonban a jegybank kommunikációjára érdemes lesz figyelni. Főleg azért, mert megjelenik a friss inflációs jelentés és gazdasági prognózis is, ráadásul a jegybank azt ígérte, hogy negyedévente vizsgálja felül stratégiáját.

Az MNB kedden délelőtt érkezett meghívója szerint minden bizonnyal több érdekes fejleményt szeretnének megosztani az újságírókkal és az elemzőkkel. Nagy Márton, a jegybank alelnöke 15:30-kor tart tájékoztatót "a Monetáris politika aktuális kérdései" címmel.

Még a háttérbeszélgetés előtt megismerhetjük a jegybank közleményét (15:00), friss inflációs, valamint növekedési prognózisát is. A makrogazdasági előrejelzés mellett érdemes lesz figyelni arra, hogy a megjelenő közleményben az MNB az elmúlt időszakban emelkedő infláció és maginfláció ellenére továbbra is "aszimmetrikus" (lefelé mutató) inflációs kockázatokat lát-e, vagy mostanra kiegyensúlyozott kockázatokról beszél-e. Érdemes lesz arra is figyelni, hogy a nem konvencionális monetáris politikai eszközökről (2020 első negyedévére meghatározott kiszorítandó likviditás) milyen döntést hoznak.

A forint először a Brexittel kapcsolatos hírek megjelenése után kezdett gyengülni kedden délelőtt, azonban az MNB háttérbeszélgetésének hírére tovább esett a vezető devizákkal szemben.

A piacon megjelentek különböző találgatások arra vonatkozóan, hogy az MNB várhatóan milyen döntést közölhet a háttérbeszélgetésen. Az Equilor elemzői szerint "szóba kerülhet az inflációs célkövetési rendszer esetleges felülvizsgálata is". Emlékeztetnek, hogy novemberben jelentetett meg a jegybank egy érdekes tanulmányt, miszerint a globalizáció, a digitalizáció és a csökkenő nyersanyagárak miatti inflációs célok, illetve annak számításának újragondolására lehet szükség. A tanulmányban kiemelték, hogy az inflációs célt követő országok kétharmadában jelenleg sem éri el a kívánt szintet. Emellett a fogyasztói szokások változása miatt felmerülhet, hogy a hivatalos statisztikák rendre felfelé torzítják a tényleges inflációt. Az MNB szerint szükség lehet akár az inflációs célszintek módosítására, akár a mérőrendszer változásaira a következő időszakban - írta az Equilor.

"Mivel Magyarországon sikerült elérni a jegybank inflációs célját, sőt az rendre a célszint felett, de még a toleranciasávon belül marad, hangsúlyos lehet, hogy a jegybank milyen módosításokat tart célravezetőnek. Felmerülhet az inflációs kosár átalakítása (bár ez a KSH hatáskörébe tartozik), illetve a célkövetési rendszer módosítása" - vélik a szakértők.

Több elemző azonban inkább csak kisebb horderejű döntéseket, iránymutatást vár az MNB-től, esetleg a monetáris politika vitelével vagy irányvonalával kapcsolatban (inflációs kockázatok érzékelése, nem konvencionális eszközök), ráadásul a jegybank korábban közölte már, hogy negyedévente, az inflációs jelentések közzétételekor sajtótájékoztatót tartanak. Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza a Portfolio érdeklődésére elmondta, hogy ő sem számít nagy durranásra ma (pl. inflációs célkövetési rendszerrel kapcsolatos bejelentés), hiszen egyrészt év végén már alacsony a piaci likviditás, ilyenkor kifejezetten nagy elmozdulásokat okozhatna a devizaárfolyamban egy nagyobb bejelentés, másrészt az inflációs célkövetés felülvizsgálata sokkal hosszabb ideig tarthat, mint egy-két hónap. Virovácz szerint arról van csak szó, hogy az MNB a mai háttérbeszélgetésen elmozdul az eddigi "ultra laza" monetáris politikai irányvonalról a "laza" felé, vagyis az "aszimmetrikus" inflációs kilátásokat "szimmetrikusra" változtatja.

