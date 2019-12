Elemzők: Trump "ledobhatja a láncait", ha megnyeri a 2020-as választást

Bár a 2020-as amerikai elnökválasztás közel sem lejátszott meccs, a Wall Street-en sokan Donald Trump győzelmére készülnek. A befektetők többnyire azt várják, hogy az elnök „ledobja a láncait” és újabb kereskedelmi háborúkat kezdeményez, elmozdítja Powellt a Fed éléről és mindent megtesz majd azért, hogy az ország gazdasági növekedését minél tovább kihúzza.

„Ha újraválasztják jövőre, Trump teljesen ledobja a láncait. Azt fogja tenni Powell-lel, amit Sessions-szal csinált” – fogalmazott Chris Krueger, a Cowen elemzője a CNBC-nek.

2022-ben kerül sor a Fed elnökének megválasztására, Krueger mellett Raymond James, az Ed Mills elemzője is arra számít, hogy Trump még csak nem is jelöli újra Jerome Powellt, akit többször is hevesen kritizált korábban. A szakemberek ezt úgy értékelik, hogy Trump lényegében senkit nem kímél majd, hogy elérje, hogy minél tovább nyúljon az amerikai gazdaság növekedése.

Bár a várakozások szerint a republikánusok megtartják uralmukat a szenátus fölött, míg a demokraták a kongresszust ellenőrzik majd és így bárki is nyeri meg a választásokat, a legextrémebb „reformjait” valószínűleg nem tudja majd keresztülvinni, több Wall Street-i szakember is arra számít, hogy Trump nyer és be fog keményíteni a győzelem után.

Az elemzők ezen kívül arra számítanak, hogy Trump nyomást helyez majd a WTO-ra is, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi érdekeit érvényesíteni tudja és a Világbankot is befolyásolni próbálja majd annak érdekében, hogy a Kínának nyújtott likviditási támogatásukat csökkentsék.

Mindezen kívül csőben van egy újabb adócsökkentési tervezet is, melyről jelenleg még keveset tudni azon kívül, hogy a középosztály adóterheit akarják vele csökkenteni.