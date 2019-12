A tudomány, ami átalakíthatja a teljes magyar közszolgálatot

A sportból, a művészetből, a kutatók és a könyvírók életéből származó valós példákat hozott fel a siker törvényszerűségeinek alátámasztására a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott csütörtöki előadásában Barabási Albert-László, a Northeastern Egyetem professzora, hálózatkutató. Annak apropóján tartott előadást, hogy az egyetemen bemutatták a Hálózatok a közszolgálatban című könyvet.

A fő attrakció az idehaza rendkívüli népszerűségnek örvendő Barabási Albert-László fizikus-hálózatkutató "A hallgatói és tudományos siker képlete" című előadás volt az NKE eseményén, amelyet Koltay András rektor, valamint Gál András Levente, a Digitális Jólét Program szakmai vezetője nyitott meg. Az eseményen mutatták be az Auer Ádám és Joó Tamás által szerkesztett Hálózatok a közszolgálatban című kötetet, amit Barabási Albert-László, mint a legismertebb hálózatkutató, lektorált.

A kötet a közigazgatás szerteágazó területéről mutat be esettanulmányokat, konkrét problémák megoldására nyújt modelleket, valamint szemlélteti a hálózatkutatás, mint módszer alkalmazási lehetőségeit. A kutatócsoport azt reméli, hogy a könyvben található tanulmányok (mint például információbiztonsági incidensek a közigazgatásban, vagy támadás hálózatba szervezve, vagy lélektani műveletek a közösségi médiában) egy jövőbeni alkalmazott hálózatkutatási tantárgy oktatási segédanyagaként is szolgálhatnak majd. A projekt keretében együttműködtek a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakemberei.

Az eseményen a siker képletéről tartott előadást Barabási Albert-László, aki az élet több területéről is felvillantott valós példákat. Novak Djokovic sportkarrierje alapján például megállapítható, hogy a teljesítmény meghatározza a sikert. A sportban mindenképp, hiszen itt van objektív mérőszám, egy pontosan mérhető érték. Arra is kitért azonban a 100 méteres férfi futók versenye alapján, hogy a teljesítmény korlátos: az élsportolók csúcsán vannak néhányan, akiknek a teljesítménye közötti különbség szinte észrevétlen és chronométer hiányában nem is tudnánk megmondani, hogy valóban Usain Bolt lett-e a világbajnok.

A siker viszont korlátlan megállapítása szerint. Erre villantotta fel példaként a New York Times bestseller listájának egy apró szeletét. Nicholas Sparks heti 100 ezer eladott példánnyal büszkélkedhetett az eladási listákon, azonban épp azon a héten adott el Dan Brown az egyik sikerkönyvéből 1,2 millió darabot. Az eladási számok mutatják a siker mértékét, és szerinte ez is azt bizonyítja, hogy a siker tekintetében nagyságrendi különbségek lehetnek.

A következő törvényszerűség szerinte, hogy sosem tudhatjuk, melyik lesz az életünk legnagyobb dobása. A kutatók esetében azt találták, hogy az áttörést ugyanolyan valószínűséggel hozhatja meg az első és az utolsó publikáció is. Viszont az idő előrehaladtával az emberek termelékenysége csökken, tulajdonképpen a későbbiekben ez határozza meg a sikert. A siker bármikor beüthet, a teljesítmények van korhatára, viszont nincs korhatára a sikernek - mondta a neves kutató.

Megvizsgálták a korhatár kérdését a Szilícium-völgy vállalkozásai esetében is. Azt találták, hogy a legnagyobb tőkebefektetők olyan cégeknek adnak befektetést, ahol az átlag életkor 31 év. De sokkal érdekesebb ezek után az a kérdés, hogy milyen korban hoz létre az egyén egy sikeres céget. Ebben az esetben azt találták, hogy minél idősebb az alapító annál nagyobb valószínűséggel tud a cég végrehajtani egy sikeres exitet. Egy 50 éves cégalapító esetében 3-szor nagyobb az esély erre, mint egy 30 éves cégalapító esetén.

A művészet világával szintén alátámasztotta a siker egy másik törvényét. A művészetben ugyanis nem mérhető a teljesítmény és ilyen esetekben az elismerést a hálózatok határozzák meg. Felépítettek egy olyan modellt, ami alapján meg tudják határozni, hogy hol kell kiállítania a művésznek, hogy bekapcsolódjon a hálózatba és előrébb lépjen.

Címlapkép forrása: Szilágyi Dénes/NKE