Kiderült, ki vezeti a Bank of Englandet az EU-kilépés idején

A brit pénzügyi felügyelet jelenlegi elnökét, a korábban 30 évig a Bank of Englandben (BoE) dolgozó Andrew Baileyt jelölte a brit pénzügyminiszter a BoE élére – közölték nagy hírügynökségek péntek délelőtt.

A múlt heti előrehozott választások után felállt brit kormány egyik első jelentős döntése a mai, amely azt jelöli ki, hogy Mark Carney jelenlegi BoE-elnök után március 16-tól ki vezetheti majd 8 éven át a jegybankot és így ki vezényelheti majd le az ország EU-ból való kilépési időszakát.

Ez a tervek szerint jogilag már jövő január 31-én megtörténik, de a gyakorlatban, a közös piac és a vámunió elhagyásával a tervek szerint csak jövő év végén következik majd be, hiszen egy friss törvénymódosítással saját magát is be akarja korlátozni a brit kormányfő.

Címlapkép forrása: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images