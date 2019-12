2020: Ajándékokat kaphat Európa és Magyarország is

Több magyar makrogazdasági elemzőt is megkértünk, küldjék el nekünk, szerintük melyek a legnagyobb pozitív és negatív kockázatok, amelyek körülvesznek bennünket 2020-ban. Második cikkünkben most a pozitív tényezőket vesszük sorba.

Fiskális lazítás

A Portfolio által megkeresett elemzők közül többen is említették az esetleges európai fiskális stimulust pozitív kockázatként. Samu János, a Concorde vezérigazgató-helyettese válaszában emlékeztetett arra, hogy az évek óta tartó folyamatos költségvetési szigor az eurózóna vezető államában (Németországban) - és annak ráerőltetése a többi tagországra - is visszaveti az EU növekedési kilátásait. „A német külső egyensúly többlete – vagyis az az összeg, amennyivel a németek több külföldi fogyasztást elégítenek ki saját termékeikkel mint amennyi hazai keresletet ők adnak a világnak – a német nemzeti össztermék több mint 7 százaléka. A hazai kereslet élénkítése, például a költségvetési többlet csökkentése útján az európi gazdasági növekedés szempontjából egy nem várt ajándék lehetne” – vélekedik a szakember.

Hasonlóképp Virovácz Péter, az ING vezető közgazdásza az európai fiskális politikát hozta fel az egyik kedvező forgatókönyvként. „Az év végére heves politikai témává vált az eurozóna-tagok költségvetése. Az Európai Központi Bank korábbi és jelenlegi elnöke is felszólította a jelentősen többletes költségvetéssel operáló nemzeteket (Hollandiát és Németországát) a fiskális lazításra, mondván, hogy a monetáris politika mozgástere jelentősen beszűkült, gazdaságösztönző hatása pedig minimális” – fejtegeti az elemző.

Lehetséges, hogy részben az EKB tanácsára, részben pedig a gazdasági lassulás elkerülésére több állam adósságcsökkentés helyett növeli a deficitet 2020-ban

– részletezi a pozitív forgatókönyv tartalmát a szakértő, aki nyomban hozzá is teszi azonban, hogy ennek az esélye egyelőre azonban meglehetősen csekély, de egy gyenge évkezdet lehet, hogy elősegíti a döntés meghozatalát.

„A többletforrás a növekvő keresleten keresztül serkentheti a gazdasági növekedést és az inflációt. Ez részben tehermentesítené a monetáris politikát, miközben a GDP-arányos államadósság sem nőne túl nagymértékben. Amennyiben az extra kiadások strukturális reformokat vagy klímacélokat finanszíroznának, azzal nemcsak rövid, de hosszú távon is pozitív gazdasági hatást generálna. Habár a német kormány csak később, 2021 után tervez hiányos költségvetéssel működni, ez a politika akár változhat jövőre, ami nem csak Németországnak, de a közép-kelet-európai régió gazdaságának is pozitív lenne a nagyobb külső kereslet miatt” – vázolta fel Virovácz Péter.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője szintén a pozitív kockázatok között tartja számon, hogy Németországban bejelentenek egy fiskális élénkítő csomagot. „2019 a monetáris politikák fordulatának éve volt, hiszen a normalizáció irányába a korábban megtett lassú lépéseket is vissza kellett venniük a vezető jegybankoknak. A Fed az ún. ciklus-közepi lazítás keretei között három kamatcsökkentést hajtott végre 2019-ben, míg az EKB szeptemberben egy átfogó monetáris enyhítési programot jelentett be. Többek között ez a fordulat is szerepet játszhatott abban, hogy utóbbi időszakban többször is szóba került, hogy a monetáris politika – különösen az Eurózónában – elérte a határait, és nem igazán maradtak eszközei arra, hogy élénkítse a gazdaságot, illetve érezhetően emelje az inflációt” – idézi fel a közgazdász.

Egyre inkább előtérbe kerültek így azok a vélemények, miszerint a gazdaságok helyzetének javítására a fiskális politikáknak jóval több lehetősége és mozgástere lehetne

– húzta alá.

„Az eurózóna országai közül egy átfogó fiskális élénkítő csomag bejelentésére leginkább Németországban lehetne tér, figyelembe véve a költségvetés többletét, illetve a relatíve mérsékelt GDP arányos adósságmutatókat. Amennyiben egy ilyen lépésre sor kerülne, az véleményünk szerint a német kötvényhozamok azonnali és érezhető emelkedését vonná maga után, ami értelemszerűen hatással lenne már országok kötvényhozam-szintjeire is” – vetíti előre Nyeste Orsolya.

Pain trade

Tardos Gergely, az OTP Bank Elemzési Központjának vezetője egy pozitív kockázatot emelt ki a 2020-as évhez közeledve. Az általa vázolt a forgatókönyvben a trade war és a hard brexit háttérbe szorulásával lendületet nyer a globális és az európai növekedés, emelkedésnek indulnak nyersanyagárak, az infláció a bérinfláció és újra beárazódnak kamatemelési várakozások, emelkednek a kötvényhozamok.

Ez lenne globálisan a pain trade, mostanra ugyanis lényegében mindenki belenyugodott abba, hogy sokáig maradnak alacsonyak a hozamok

– figyelmeztet az elemző.

„Ez ráadásul itthon is okozna mozgásokat, hiszen jelenleg az hűti az inflációs félelmeket, hogy a várakozások szerint lassul a hazai GDP növekedés és a bérdinamika. Ebben a forgatókönyvben a hazai növekedés és bárlassulás elmarad, ami a monetáris politika átgondolására kényszeríthetné az MNB-t” – vázolta fel a lehetséges következményeket.

Ezeket is fel kell írni külföldről!

Nyeste Orsolya nemzetközi színtéren maradva megemlíti azt a szcenáriót, amikor is a Fed és az EKB a szigorítás útjára lép 2020-ban. A jelenlegi alapvárakozás a vezető jegybankok monetáris politikája kapcsán, hogy 2020-ban nem fognak elmozdulni, sem az enyhítés, sem a szigorítás irányába, azaz az év egészében a mostani szintek körül maradnának a kamatlábak. Ebben a (pozitív) forgatókönyvben viszont már 2020-ban megindulhatna a fokozatos normalizáció, aminek persze feltétele, hogy a 2018-ban elért mélypontok után a jelenleg vártnál gyorsabb növekedés-élénkülés valósuljon meg, illetve emelkedjen az infláció és az inflációs várakozások. Ebben a forgatókönyvben is fontos szerepe van azonban a fokozatosságnak és a kiszámíthatóságnak, hiszen a jegybankoknak nem célja, hogy megakadjon az éppen éledező növekedés és infláció. Európában a kamatszintek normalizálásnak irányába tett lépéseknek valószínűsíthetően a bankszektor lenne az egyik legnagyobb nyertese – hangsúlyozza a közgazdász.

Virovácz Péter válaszában az európai fiskális lazítás mellett 2 +/-1 további pozitív tényezőt sorolt fel.

Beindul a „Zöld Deal”. Az Európai Unió mostanra a klímavédelem zászlóshajójává vált, ami a májusi EP-választások eredményében is meglátszott: a zöld frakció tudta a legjobban növelni arányát. Az „Európai Zöld Deal” elsősorban a fenntartható fejlődést és a klímacélok elérését támogató politikai programcsomag, amely jelenleg még csak tárgyalási szinten tart az Európai Parlamentben és rendkívül lassú az előrehaladás. A javaslatok alapján lehetséges, hogy a jövőben több állami és magánberuházás valósulhat meg ilyen keretek között, állami ösztönzők mellett. Az ösztönzők között szerepel, hogy a fenntartható magánberuházások finanszírozása alacsonyabb tőkemegfeleléssel történhet, ami egyértelműen az ilyen jellegű projektek felfutását segítheti. Emellett, ahogyan Angela Merkel német kancellár is többször nyilatkozta, a német költségvetés úgynevezett zöld államkötvényekkel finanszírozná a klímacélok megvalósulását. A programcsomag előkészítése a jelenlegi folyamatokat figyelembe véve valószínűleg több évig is eltarthat. Amennyiben azonban magas fokozatba kapcsolna a politikai tárgyalássorozat, akár már jövőre életbe léphetnének bizonyos intézkedések. Mindez komoly beruházási boomot hozhat Európában. Emellett a „Zöld Deal” természetesen emelkedő növekedési potenciált jelentene az európai blokknak, és a közös klímacél az EU-n belüli és a globális politikai ellentéteket is mérsékelheti.

Magyarország meglepetést okoz

Nyeste Orsolya szerint pozitív kockázatként érdemes tekinteni arra is, ha vártnál jóval kevésbé lassul itthon a beruházási aktivitás 2020-ban. „Magyarországon mind 2018-ban, mind 2019-ben igen jelentős volt a beruházások növekedése, amiben fontos szerepet játszhatott, hogy az EU források lehívása ebben a két évben csúcsra járatódott. 2020-ra a beruházások növekedési ütemének csökkenése várható, amiben az EU forrásbeáramlások lassulása, illetve a tervezett további államháztartási hiánylefaragás is szerepet játszhat” – vázolta az alap forgatókönyvet erre a folyamatra az Erste Bank elemzője.

2020 pozitív meglepetése lehetne azonban, ha kiderülne, hogy az EU forrásoktól való függőség a korábban gondoltnál kisebb, így a beruházások növekedése továbbra sem lassul érdemben, s a beruházási ráta magas szinten stabilizálódik, esetleg még tovább emelkedik – mutat rá.

Negatív kockázata is van azonban ennek a forgatókönyvnek: a fizetési mérleg egyenlege ez esetben a jelenleg gondoltnál rosszabbul alakulhat, különösen, ha a magas beruházási dinamika mellett az élénk fogyasztás-növekedés is fennmarad – figyelmeztet.

Címlapkép: Németországnak és fővárosának, Berlinnek az egyik legfontosabb jelképe, a Brandenburgi kapu az ünnepek alatt. Forrás: Paul Zinken/picture alliance via Getty Images