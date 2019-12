Olyan háború élesedett idén, aminek csak évek múlva lesznek nyertesei és vesztesei

Nehéz pontosan meghatározni, mikor kezdődött az amerikai-kínai kereskedelmi háború, az elmúlt három évet már biztosan ez határozta meg, mióta Donald Trump lett az Egyesült Államok elnöke. A konfliktus azonban sokkal régebbre nyúlik vissza, Trump még üzletemberként bírálta már 2011-ben Kína kereskedelmi politikáját.

Kína sem szövetséges, sem barát – le akar győzni minket és megkaparintani az országunkat

- fogalmazott akkor Trump, amikor még senki nem gondolta, hogy öt év múlva ő lesz az USA elnöke.

A háború csak a nevében szól a kereskedelemről, az amerikai elnök több ponton támadja Kínát: egyrészt szerinte túl nagy az amerikai külkereskedelmi hiány az ázsiai országgal szemben amiatt, hogy olcsó tömegtermékekkel árasztják el az amerikai piacot. Másrészt a vita a szerzői jogokról is szól, melyeket Kína szerinte súlyosan megsért, a termékek lemásolásával tud olcsóbban gyártani, harmadrészt pedig azt gondolja, hogy sok kínai termék és technológia nemzetbiztonsági kockázatot jelent Amerika számára. Utóbbira jó példát jelentettek a Huawei-re kivetett szankciók, Trump kémkedéssel vádolta a kínai technológiai céget.

Az elnökválasztási kampányban a politikus először 2016 nyarán beszélt arról, hogy meg kellene fékezni Kína szerinte ártalmas kereskedelmi politikáját, majd 2017 márciusában jöttek az első konkrét lépések az ázsiai ország ellen. De nézzük, mi történt 2019-ben ebben a háborúban!

Az év végére tehát egy kicsit enyhült a feszültség a világ két nagyhatalma között azzal, hogy talán sikerül aláírni a kereskedelmi háború első fejezetét lezáró megállapodást. Ennek ellenére az alaphelyzet nem sokat változott, vagyis a Trump által felvetett problémák továbbra is fennállnak.

Az év első tíz hónapjában például az USA-nak 294,5 milliárd dolláros kereskedelmi hiánya volt Kínával szemben köszönhetően annak, hogy több mint négyszer annyi kínai terméket importál, mint amennyi amerikai terméket ad el oda. 2018-ban egész évben 420 milliárd dollár volt ez a deficit amerikai szempontból, 2017-ben pedig 375,4 milliárd.

Vagyis az elmúlt évek csatározásaival csak minimális eredményt tudott elérni Trump, persze még nem ismerjük az első fejezet megállapodásának részleteit.

Egyáltalán mennyit számít az első fejezet lezárása? Szakértők többsége szerint ennek csak jelképes üzenete van, a valódi problémákat továbbra sem sikerült megoldani.

Amikor az egész kereskedelmi háború elkezdődött, akkor az USA több mint 400 ponttal állt elő, amiről meg kellene állapodni. Ennek negyven százalékát a kínaiak akár azonnal elfogadták volna, további negyven százalékról tárgyalni akarnak, húsz százalékra pedig sosem fognak rábólintani. Most Trump azt próbálja sikerként eladni, hogy az első negyven százalékról hamarosan megegyezhetnek, vagyis gyakorlatilag semmit nem léptek előre a felek másfél év alatt

- mondta a Portfolionak adott interjúban Steen Jakobsen, a Saxo Bank vezető közgazdásza októberben.

Vagyis várhatóan 2020-ban is nehezen oldódik meg végleg a feszültség, nagyobb esély van arra, hogy tovább tart majd a csatározás. Ami ráadásul politikaiélt kaphat azzal, hogy jövő ősszel elnökválasztás lesz az USA-ban. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az újraválasztásra törekvő Trumpnak egyrészt valamilyen eredményt kellene felmutatnia, másrészt viszont nem kellene kesztyűs kézzel bánnia Kínával és behódolnia az országnak. Ezek között kell majd jövőre egyensúlyoznia a gazdasági és a politikai célok függvényében.

További problémát okozhat Kína jüan-politikája, amennyiben az ország vezetése folytatja a deviza leértékelését, akkor a szakértők szerint a kereskedelmi háborúból akár devizaháború is lehet.

Érdemes még említést tenni arról is, hogy a kereskedelmi konfliktus messze nem csak az amerikai-kínai viszonyra korlátozódott. Egész évben fenyegetett például egy amerikai-európai front megnyitásának veszélye is. Trump még februárban megrendelt egy elemzést az európai autóipar esetleges nemzetbiztonsági kockázatairól, majd a májusi döntést előbb novemberre, majd jövő májusra halasztotta. Vagyis ez kockázatként még a 2020-as évet is terhelni fogja.

Összességében a kereskedelmi háborúban nem várható végleges megoldás egyhamar, főleg az elnökválasztáshoz közeledve 2020-ban is a harcias hangvétel jellemezheti a két globális nagyhatalom kapcsolatát kisebb eredményekkel.

2019 egyik meghatározó témája, a kereskedelmi háború a tőzsdék mozgását is alaposan befolyásolta, és nem csak akkor, amikor bejelentések érkeztek az Egyesült Államok és kereskedelmi partnerei, leginkább Kína közötti kereskedelmi konfliktusról, hanem azokon a napokon is, amikor ebből a szempontból hírcsend volt, a fontosabb hírügynökségek a tőzsdék napon belüli mozgását rendszeresen kommentálták azzal a lassan már sablonnak tűnő szöveggel, hogy a befektetők éppen optimistábbá vagy pesszimistábbá váltak a kereskedelmi háború lehetséges megoldásával kapcsolatban.

Ehhez rögtön érdemes hozzátenni, hogy az a „végleges” megállapodás, amire sok befektető számít, nem is biztos, hogy valaha megköttetik, ugyanis az USA és Kína relációjában szuperhatalmi és technológiai verseny is folyik, ami a következő évek, évtizedek meghatározó konfliktusa lesz, az a megállapodás, ami idén év végén megszületett, egy első fázisnak tekinthető, a további megállapodásokhoz vezető út sok konfliktussal van kikövezve, ezért érdemes arra is felkészülni, hogy a bizonytalanság tőzsdei volatilitással párosul majd.

Az alábbi ábrán jól látszik, hogy a mostani időszak több évtizedes távon is kiugrónak számít abból a szempontból, ahogy a kereskedelmi háború a híreket uralja: Donald Trump hivatalba lépése óta rendkívüli módon megugrott azoknak a híreknek az aránya, amelyek a részvénypiaci volatilitást taglalják, összefüggésben a kereskedelmi politikai kérdésekkel. Miközben az 1990-es évek közepétől 2018-ig gyakorlatilag nem volt téma a kereskedelmi háború, mostanra a részvénypiaci volatilitás egyik legfontosabb oka a kereskedelmi konfliktus.

A tőkepiaci bizonytalanságot nem is csak maga a konfliktus okozza, hanem az is, hogy az amerikai-kínai tárgyalásokkal kapcsolatban akár néhány napnyi eltéréssel, szélsőségesen ellentétes hírek látnak napvilágot, egyszer arról van szó, hogy közel a megállapodás, máskor meg arról, hogy a Trump-adminisztráció újabb vámokat vetne ki, vagy akár arról, hogy újabb országokkal nyit frontot az Egyesült Államok.

A kereskedelmi tárgyalások állásáról az amerikai elnök rendszeresen Twitter posztokban számol be, a rövid üzenetek pedig alaposan megmozgatják a tőzsdéket, részben azért is, mert sok olyan tőzsdei kereskedő algoritmus létezik, amely Donald Trump rövid üzeneteit figyeli, és amennyiben azok releváns, tőkepiaci szempontból is fontos információt tartalmaznak, azonnal vételeket vagy eladásokat teljesít a részvény-, kötvény- vagy devizapiacon.

