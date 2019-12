BKV: méltányos béremelés lesz

Reagált a BKV a szakszervezet közleményére, amely arról írt, hogy nem állapodtak meg a jövő évi béremelésről.

Az EKSZ bértárgyalásokkal kapcsolatos közleményére reagálva kijelentjük, hogy a BKV Zrt. felelős munkáltatóként az elmúlt évekhez hasonlóan 2020-ban is a munkavállalók érdekeit és a pénzügyi lehetőségeket szemet előtt tartó méltányos béremelést kíván végrehajtani - közölte a BKV. A béremelés előszítésével kapcsolatban zajló munka nem zárult le, mint arról a tárgyalásokon résztvevő több mint 20 érdekképviselet egyikeként az EKSZ is tudhat.

Ahogy térsaságunk bértárgyalások megkezdésekor kiadott közleményében is olvasható, az új városvezetés számára kiemelten fontos a szilárd, megbízhatóan működő, magas szintet képviselő közösségi közlekedés - írja a közlemény. A BKV Zrt. menedzsmentje szintén megerősíti, hogy közös az akarat az előrelépés érdekében a bértárgyalásokat illetően. A cég vezetése, és a tulajdonos Főváros továbbra is vizsgálja azokat a lehetőségeket, amelyekkel a szükséges forrásokat biztosítani tudják. Kiemelik: a bértárgyalás aktuális állásáról a sajtót a továbbiakban is első kézből tájékoztatjuk.