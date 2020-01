Fokozódik a feszültség, eséssel indulhat a hét Európában

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Eséssel zárták a pénteki kereskedést a tengerentúli tőzsdék, miután az Egyesült Államok légicsapást hajtott végre az iraki fővárosban, iráni célpontok ellen. Ázsiában is borús hangulatban telt a hétfői kereskedés, miután a fokozódó geopolitikai feszültség mellett Kínából egy gyenge makroadat is érkezett. Az európai tőzsdéken is eséssel indulhat a hétfői kereskedés, a határidős DAX 109 pontos mínusza 0,8 százalékos esést vetíthet előre a hétfői piacnyitásra.