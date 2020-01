Domokos László: Itt az ideje rendbe tenni a kórházak gazdálkodását

A kórházi szféra korábban és mostanában is sorozatosan megsérti a gazdálkodásról és a közpénzek kezeléséről szóló előírásokat, emiatt nem lehet tudni, mi mennyibe kerül egy-egy kórháznál. Átláthatatlan, hogy valójában mennyi finanszírozást igényel az intézmények működtetése – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke.

Az utóbbi évek vizsgálatai során az ÁSZ elemzői egyebek mellett arra a következtetésre jutottak, hogy szükséges nemcsak az egészségügy finanszírozásának, de az ellátórendszer struktúrájának az átalakítása is. Ezért indokoltnak és időszerűnek tartom a kormányhatározatban foglaltakat – mondta Domokos a kormány év végén megjelent határozatával kapcsolatban.

Sem az ellátás struktúrájánál, sem a finanszírozás szabályaiban nem történt az utóbbi időben olyan mértékű változtatás, amelyet a minőség- és költségmérés, valamint a hatékonyságnövelés követelményei indokoltak volna, vagy ha voltak is módosítások, azok nem épültek be a finanszírozás rendszerébe – emelte ki Domokos.

Szerinte leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy elavult és nem átlátható az egészségügy finanszírozása.

Az ÁSZ által az elmúlt években ellenőrzött kórházak döntő többségének átláthatatlan gazdálkodása önmagában is kizárja, hogy a rendszert intézményi szinten fenntarthatónak lehessen tekinteni. A kiadások valós nagyságának megállapítását akadályozza az is, hogy az állandó és változó költségek köre nem megfelelően tisztázott és nem is gyűjtött – hangsúlyozta az ÁSZ elnöke.

A legfrissebb ellenőrzési tapasztalatainak is azt támasztják alá, hogy a kórházak sorozatosan megsértik a gazdálkodásukról és a közpénzek kezeléséről szóló előírásokat

- hangsúlyozta Domokos.

A vészhelyzeti betegellátás megerősítése prioritást kell hogy jelentsen, a sürgős eseteket ugyanis mindenkor el kell látni, ezt pedig finanszírozni is szükséges – mondta a tervezett átalakításokkal kapcsolatban a számvevőszék elnöke.