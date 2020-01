Féléves csúcson az euróövezeti infláció

Hathavi csúcsra gyorsult, de így is elmaradt az inflációs céltól a fogyasztói árak emelkedésének üteme az euróövezetben decemberben az Európai Unió statisztikai hivatalának (Eurostat) gyorsbecslése szerint.

A kedden közzétett előzetes adatok szerint decemberben éves összehasonlításban 1,3 százalékkal nőttek a fogyasztói árak a 19 uniós országot tömörítő eurózónában. Júniusban ugyancsak 1,3 százalékos emelkedést mértek, azóta viszont ennél csak kevesebbet. Elemzők is 1,3 százalékos emelkedésre számítottak decemberről az előző hónapban mért 1 százalékos növekedés után.

Decemberben is az energiaárak húzták lefelé az euróövezeti inflációt. Éves összevetésben mindössze 0,2 százalékkal drágult az energia az év utolsó hónapjában, míg novemberben 3,2 százalékkal csökkent. Az élelmiszer-, alkohol- és dohánytermékek ára 2,0 százalékkal, a szolgáltatásoké pedig 1,8 százalékkal nőtt decemberben.

Az energiaárakat nem számolva 1,5 százalékkal emelkedtek éves szinten a fogyasztói árak, a gyakran változékony energia-, élelmiszer-, alkohol- és dohányárakat nem tartalmazó maginfláció pedig 1,3 százalékkal nőtt, összhangban az elemzői várakozásokkal.

Havi összevetésben 0,3 százalékkal nőttek a fogyasztói árak az euróövezetben. Az energiaárakat nem számolva 0,4 százalékos volt a növekedés, az energia-, élelmiszer-, alkohol- és dohányárakat sem tartalmazó maginfláció pedig ugyancsak 0,4 százalékkal nőtt. (A végleges adatsort január 17-én hozza nyilvánosságra az Eurostat.)

Éves összevetésben Szlovákiában emelkedtek legnagyobb mértékben, 3,2 százalékkal a fogyasztói árak, majd Hollandia következik 2,8 százalékkal és Litvánia 2,7 százalékkal. A legkevésbé, 0,4 százalékkal Portugáliában nőttek a fogyasztói árak, de 1 százalék alatt maradt az ütem Cipruson (0,7 százalék) és Spanyolországban (0,8 százalék) is.

Az Európai Központi Bank elsődleges célja az árstabilitás fenntartása, ennek jegyében arra törekszik, hogy az infláció középtávon 2 százalék alatt, ám ahhoz közeli értéken maradjon. Ezért is indította el tavaly újra a kötvényvásárlási programját. Novemberben és decemberben is gyorsult az árak emelkedésének üteme, az 1,3 százalék továbbra is messze áll az inflációs célszámtól.

Tavaly egy hónapban sem érte el a 2 százalékot a fogyasztói árak éves összevetésű emelkedésének üteme, a legmagasabb értéket, 1,7 százalékot áprilisban mérték. Legutóbb 2018 októberében állt 2 százalék fölött az éves infláció az euróövezetben.

