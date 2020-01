Vége a magyar csodának? Elindultak külföldre az emberek

Tavaly szeptember és november között 4 millió 517 ezren dolgoztak (Magyarországon), ami kismértékű növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, azonban a foglalkoztatás már hónapok óta nem tud tovább növekedni. Ezt támasztja alá, hogy a munkanélküliek száma sem csökken már (163 ezer) és a közfoglalkoztatottak csökkenése is megállt. Mindeközben tovább emelkedett az átmenetileg külföldön dolgozó magyarok száma, és új csúcsot ért el.

Nyáron 4 millió 520 ezer magyarnak volt munkája, ami történelmi csúcsot jelentett a rendszerváltás óta. A foglalkoztatás azonban innen nem tudott tovább emelkedni, az őszi hónapokban kismértékű csökkenés következett be. Ahogy a korábbi hónapokban már jeleztük: a foglalkoztatás nem tud tovább emelkedni, a munkanélküliségi ráta nem csökken tovább, és egyre kevesebb közfoglalkoztatott találja meg a helyét az elsődleges munkaerőpiacon.

Szeptember és november között 3,5%-os munkanélküliségi rátát mért a statisztikai hivatal, ami kismértékű emelkedést jelent a tavaszi 3,3%-os mélyponthoz és a nyári 3,4%-os rátákhoz képest. Igaz, ebben szezonális hatások is szerepet játszhatnak, azonban az elmúlt évek munkaerőhiányos környezetében ezek a hatások nagyon visszafogottak voltak. Az elmúlt hónapokban azonban a munkaerőhiány (üres álláshelyek száma) is kissé csökkent a versenyszférában. A munkaerőhiány hatására a közfoglalkoztatottak közül egyre többen megtalálták a helyüket a versenyszférában az elmúlt években (a vállalatok csökkentették a felvételi kritériumokat), de mostanra ez a folyamat is megállt. Akik most közfoglalkoztatottak, azok valószínűleg már olyan alacsony képzettséggel rendelkeznek (vagy olyan területen élnek), hogy a vállalati szféra nem tudja őket foglalkoztatni.

A 112 ezer közfoglalkoztatott mellett szeptember és november között új csúcsra, 120 ezer főre nőtt a külföldön rövid ideje munkát vállalók száma. Tavaly folyamatosan nőtt a külföldön munkát vállaló magyarok száma a KSH felmérése szerint, vagyis a korábbi kedvező tendencia, vagyis a visszavándorlás egyértelműen megfordult. Mostanra olyan sokan dolgoznak (átmenetileg / rövid ideje) külföldön, mint a 2016-os rekordok idején. A közmunkások és külföldön dolgozók nélkül 4 millió 285 ezer főre csökkent a foglalkoztatottak száma, ami 10 ezerrel alacsonyabb, mint nyáron.

