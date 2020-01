Orbán Viktor egy hónap múlva konkrét intézkedéseket jelent be

Konkrét ügyekről is szó esett a főváros és a kormány korábban megkötött megállapodása kapcsán Orbán Viktor kormányinfóján.

Nem azért nem adtunk több pénzt a fővárosnak, mert nem akartunk, hanem mert ennyi van. A sportszerűség is azt diktálja, hogy az új fővárosi vezetésnek is megadjuk ezeket - mondta. Korábban úgy voltunk, hogy megadjuk a forrásokat a szuperkórházhoz, de úgy tűnik, a fővárosnak ez nem kell. És a Liget esetében is ezt látjuk - tette hozzá.