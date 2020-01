Orbán Viktor örök életre szóló adómentességet ígért a háromgyerekes anyáknak

Korábban ez külföldi tulajdonban volt, majd kivásárolta egy cseh-magyar konzorcium. Majd büntetőkvótákat léptetett életbe az Európai Unió - idézte fel az előzményeket a kormányfő egy másik válaszában a Mátrai Erőmű állami megvásárlása kapcsán.

Majd a tulajdonos erre azt mondta, hogy az erőműt be fogja zárni és azt mondta a kormánynak, hogy fontolja meg, mit lép. Az MVM-nek már eddig is volt részesedése az erőműben. Nagyon nehéz döntés volt, mert én is hajlottam arra, hogy ha valami üzletileg nem működik, akkor azt zárjuk be. De áttanulmányoztuk a helyzetet, láttuk, hogy 10 ezer emberről van szó. És arra jöttünk rá, hogy nem tudunk nekik más munkahelyet adni. Ezért annak a környéknek tragédiát jelentett volna a bezárás - fejtette ki arra a kérdésre, hogy ha a kormány azt az elvet képviseli, hogy a klímaszennyezők viseljék annak költségeit, akkor miért lépett be a kormány ebbe.

A harmadik szempont a lignitre vonatkozik. Csak lignitből tud Magyarország saját nyersanyagból energiát előállítani, ezért a függetlenség szempontjából a lignit az vagyon, ezért fontos, hogy ezt stratégiai tartalékba tegyük, mint erőforrás - magyarázta. Készül egy program, hogy hogyan fogjuk zöldíteni az erőművet - mondta.

Transzparens ügylet keretében lehet ezt a vásárlást végrehajtani, amint ez lezárul, akkor transzparenssé is tesszük. Még mind a két fél visszaléphet, de ha meglesz, akkor megtesszük - folytatta.