Eséssel zárta a hetet Amerika

Csökkenéssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.

A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 133,33 ponttal, 0,46 százalékkal, 28 823,57 pontra csökkent.

Az S&P 500-as mutatója 9,37 ponttal, 0,29 százalékkal csökkent, és 3265,33 ponton fejezte be a napot.

A technológiai részvények Nasdaq Composite indexe 24,57 ponttal, 0,27 százalékkal esett, és 9178,86 ponton zárt.

Az óvatos befektetői hangulatot többnyire a ma megjelent gyenge munkaerőpiaci adatokkal magyarázzák a megfigyelők. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a hetet így sem zárták rosszul az amerikai részvénypiacok: a Dow-t a 29 ezer pontos lélektani korlát állította csak meg a hét második felében, és továbbra is történelmi csúcsközelben tartózkodik. Az S&P index is járt ma nap közben újabb történelmi csúcson, és a hét során összességében 1%-kal feljebb került. Ennél is többet, 1,7%-ot erősödött a tech papírok indexe, a Nasdaq Composit, tehát a gyenge péntek ellenére jól alakult a részvénytulajdonosok számára az új év első teljes hete.