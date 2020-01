12 éve nem láttunk hasonlót - Ezek voltak a legnépszerűbb európai autómárkák

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Bár az Európai Unió autópiaca évek óta kitartóan erősödik, a tavalyi bővülés szabad szemmel már alig volt látható és több torzító tényező is szerepet játszhatott abban, hogy a pesszimista várakozásokkal ellentétben több autó talált gazdára, mint 2018-ban. A legtöbb autógyártónak ugyanakkor aligha lehet oka a panaszra, hiszen a tavaly értékesített több mint 15,3 millió autó hatalmas szám és nem sokkal marad el a 2007-es csúcstól. Az viszont már most borítékolható, hogy nem lesz egyszerű dolga a piaci szereplőknek, ha 2020-ban is növelni akarják eladásaikat.