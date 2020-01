Elhalaszthatják a Fideszről szóló döntést a Néppártban

Nincs egyetértés a magyar jogállamiság vizsgálatára kijelölt „három bölcs” között, ezért nem nyújtották még be a vizsgálatukról szóló jelentést a párt elnökségének és így várhatóan nem is kerül sor a Fidesz néppárti tagságáról szóló döntésre a február eleji kongresszuson – értesült több forrásból a Bloomberg . Lényegében tehát elhalasztják a Fideszről szóló döntést.

A hírügynökség szerint már január elejéig be kellett volna nyújtani a vizsgálati jelentést, de nincs konszenzus a három néppárti bölcs között a magyar jogállamiság megítéléséről. Ez pedig a hírügynökség szerint jól mutatja azt, hogy az Európai Néppárton belül is megosztó kérdés a jogállamiság megítélése, és közben tartanak is a néppárti vezetők attól, hogy egy elítélő vizsgálatra és kizárási javaslatra mi lenne Orbán Viktor magyar kormánypárti elnök és miniszterelnök válaszlépése.

A kormányfő múlt pénteken azt mondta: egy centire voltak csütörtökön attól, hogy kilépjenek az Európai Néppártból, de amiatt nem tették ezt meg, mert néhány nagy tagállam pártjaitól támogatást kaptak a csütörtöki EP-szavazáson. Orbán Viktor a műsorban azt is mondta: ha nem áll ki az EPP Magyarország mellett, akkor

nekünk egy új európai, kereszténydemokrata jellegű mozgalmat kell indítani és lesznek hozzá szövetségeseink.

Az Európai Parlament plenáris ülésén múlt csütörtökön újra szavaztak a magyar és lengyel jogállamisági eljárás ügyében. Ennek keretében többek között azt mondták ki nagy többséggel képviselők, hogy az eljárás elindítása óta romlott a jogállamisági helyzet mindkét országban, így az Európai Tanácsban döntésre kell vinni az ügyet (legyenek előírt változtatási javaslatok határidővel) és össze kell kötni az EU-pénzek kifizetését 2021-2027 között a jogállamisági feltételrendszerrel.

Az EP állásfoglalás azért is tudott átmenni nagy többséggel, mert a német néppárti képviselők nagy része is kihátrált a magyar kormánypárt mögül. Feltehetően ezért mondta Orbán Viktor, hogy majdnem kiléptek. Az állásfoglalásról bővebben:

