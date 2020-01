Váratlan helyről kapott levelet Orbán Viktor

Személyes találkozót kezdeményezett a miniszterelnöknél és két miniszternél is a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas tagozata. A szövetség és a tagozat elnöke Orbán Viktornak, Kásler Miklósnak és Varga Mihálynak írt közös leveléhez csatolta a nyugdíjasok helyzetének radikális megváltoztatására készített 6 pontos követeléscsomagját.

Nem lehet tovább konzerválni azt a végtelenül igazságtalan és felháborító nyugdíjrendszert, amelyben csaknem 1 millió idős ember nyomorog, mert százezer forintnál kevesebb jövedelemből kell megélnie – olvasható a Magyar Szakszervezeti Szövetség közleményében. A MASZSZ-nál megelégelték az idős embereket sújtó áldatlan állapotokat, s a szervezet a szövetségi tanácsa jóváhagyásával támogatja, sőt erősíti nyugdíjas tagozatának a követelését: sürgősen változtasson a kormány a nyugdíjrendszeren. Ennek érdekében párbeszédet szorgalmaznak, ezt abban a levélben is egyértelműen jelzik, amelyet a MASZSZ elnökének, Kordás Lászlónak, valamint a tagozat vezetőjének, Juhász Lászlónak az aláírásával küldött a szövetség a miniszterelnöknek, az EMMI miniszterének és a pénzügyminiszternek is.

A több címzettel is jelzik, a döntéshozásban nincs felelőse a nyugdíjas ügyeknek, ami egyértelmű jele annak is, hogy a kormány egyáltalán nem fordít kellő figyelmet éppen a legelesettebb, a segítségre leginkább rászoruló generációra – érvel Kordás.

Az elnök emlékeztet: a szövetség már tavaly december végén nyilvánosságra hozta a nyugdíjas tagozata 6 pontba foglalt változtatási követelését. Ezt a csomagot most levélben is eljuttatják az illetékesekhez, személyes találkozót kérve annak megbeszélésére. A szövetség és a nyugdíjas tagozat várja a visszajelzést azt remélve, hogy valamelyik miniszter lehetőséget és időpontot is ad az egyeztetésre – mondta az elnök.

A követeléscsomagban a szervezet egyebek között leszögezi: a kormánynak be kell vezetnie az alapnyugdíjat, a gazdasági növekedéshez, valamint a béremeléshez kell igazítania az éves nyugdíjemelést, s a nyugdíjak összegének öt éven belül el kell érnie a mindenkori átlagbér 70 százalékát – sorolja a legfontosabb tennivalókat Juhász László, a nyugdíjas tagozat vezetője.

A 6 pont egyikeként a szövetség azt írta: elvárja, hogy a kormány mielőbb mérje fel tényszerűen a nyugdíjasok helyzetét, hogy a valós állapothoz lehessen igazítani a megoldást is. A követeléscsomag összeállítói minden egyéb intézkedés mellett fontosnak tartják az érdemi párbeszédet a generációt képviselő szervezetek és a kormány illetékese között, mert csak így lehet felszámolni a nyomort, amelyben egyre több idős ember él – összegezte a követeléscsomag lényegét Juhász László.

Az elnök egyébként élesen kritizálja azt a gyakorlatot, amelyben a kormány az éves nyugdíjemelést véleménye szerint szándékosan mélyen a várható infláció alá kalkulálja, majd az év végén kegyet gyakorolva ajándékként adja oda azt, ami a kezdetektől jár. Vagyis: az idős, beteg, nyomorgó emberek is kölcsönöznek a kormánynak. Ez végtelenül felháborító – jelentette ki a tagozatvezető. Ezek az emberek több évtizedes kemény munkájukkal jelentősen hozzájárultak az ország gazdasági növekedéséhez – amire a miniszterelnök olyan nagyon büszke –, s erre kulturált jogállamban méltó nyugdíj, s nem a nyomorba taszítás szokott lenni a „köszönet” – szögezte le. Juhász László megerősítette: várják a személyes találkozót a döntéshozók valamelyik illetékesével.

