Egyetlen ábra arról, miért vagyunk vonzóak a nagy európai játékosok szemében

Egyre nehezebb dolguk van a nyugat-európai autógyártóknak, ha a határaikon belül akarnak jólképzett szoftverfejlesztőt felvenni és ezek a munkavállalók nem is olcsók, mert a legnagyobb techcégekkel kell értük versenyezni. Nem árt ebben a helyzetben Kelet-Közép-Európára tekinteni.

Részletesen beszámoltunk a McKinsey globális tanácsadó cég nyugat-európai autógyártók kihívásairól szóló jelentéséről. Az elemzés azzal foglalkozik, hogy a fejlett autógyártóknak növelni kell kutatás-fejlesztési tevékenységüket, azonban ennek korlátja lehet többek között a rendelkezésre álló jólképzett munkaerő, amely nem olcsó Nyugat-Európában.

A tanácsadó cég elemzése szerint a gyártók ezt a kihívást és költség oldali nyomást is kezelni tudnák, ha K+F-tevékenységeket, illetve központokat telepítenének a kelet-európai régióban.

Elismerik a szakértők, hogy az elmúlt időszakban jelentősen, és a nyugat-európai ütemnél gyorsabban növekedtek a fizetések a térségben, azonban még mindig 60%-kal kisebbek a fizetések a régióban. Arra is kitérnek, hogy természetesen a bérek az országokon belül is különböznek, a fővárosokban természetesen drágább a munkaerő. Kiemelik ugyanakkor, hogy a vidéki egyetemek is "kitermelik" a szoftverfejlesztői tudással rendelkező tehetségeket, és így a jólképzett munkaerő az alacsonyabb bérköltségű vidéki helyszíneken is rendelkezésre állhat. Külön szólnak arról, hogy például Magyarországon három alacsonyabb bérrel rendelkező városban is található műszaki oktatást kínáló egyetem.

A nyugat- és kelet-európai bérek közötti nominális különbség tovább nőtt annak ellenére, hogy a térség országaiban bérfelzárkózás történt. Az is látványos továbbá, hogy épp a szoftverfejlesztők esetében a legnagyobb a bérkülönbség Kelet és Nyugat között.

Ez pedig azt jelenti, hogy a kelet-közép-európai régió még vonzóbb a nyugat-európai autógyártók szemében.

Mindez pedig összefoglalva a McKinsey ábráján (éves bérek, ezer euróban kifejezve).

Címlapkép forrása: Getty Images