Most nyúlhat bele Magyarország a következő aranybányába

Az európai autóipar igazi sikertörténet, legalábbis eddig az volt, ugyanis óriási kihívással néz szembe az egész iparág. A bevételek egyre inkább Ázsiából érkeznek, új piaci szereplőkkel kell felvenni a versenyt, valamint egyszerre kell megküzdeni számos diszruptív megatrenddel - állapították meg átfogó tanulmányukban a McKinsey globális tanácsadó cég szakemberei. Ebben a helyzetben találhat még inkább egymásra Kelet-Közép-Európa régiója és a nyugat-európai autószektor.

A kihívás

A nyugat-európai autógyártók elsősorban a kutatás-fejlesztés területén kerültek egyre nagyobb nyomás alá, ami nem meglepő: az iparágat alapjaiban felforgató megatrendek, mint például az önvezetés, emobilitás, connectivity, autómegosztás, ezeken a a K+F területeken igényelnek komoly befektetéseket. A McKinsey tanácsadó cég szakemberei arra a következtetésre jutottak, hogy

Európa vezető autóipari pozíciója is veszélybe kerülhet, mivel a sikeres fennmaradáshoz szükséges alapvető kompetenciák rendkívüli mértékben változnak.

A szektor korábbi változásait kiváltó fejleményekhez képest a mostani változások sajátosak, ugyanis egyszerre sokkal összetettebbek, gyorsabbak és diszruptívabbak - figyelmeztetnek a szakértők.

Az autóiparban egyre fontosabb szerepet játszik a szoftverfejlesztés, ezért nagyon fontos, hogy az európai gyártók ezen a területen is képesek legyenek felvenni a versenyt. Előrejelzések szerint az autóipari szoftverfejlesztések a következő öt évben várhatóan 13 százalékkal nőnek, ami évről évre 6 százalékkal növeli a szoftvermérnökök iránti keresletet. Az ezeken a területeken dolgozó tehetségek megszerzése és megtartása, továbbá a magas költségek strukturális szintű kihívást jelentenek az európai autóipar számára, és alapvetően befolyásolják annak versenyképességét.

A kézenfekvő megoldás

A tanácsadó cég meggyőződése, hogy ezekre a problémákra a megoldásért az autógyártóknak nem kell messzire menniük, épp "csak a szomszédba", ugyanis

a közép-kelet-európai országok ígéretes megoldást kínálnak a nyugat-európai autóipari szereplők K+F kihívásaira.

A kutatás-fejlesztési tevékenységek kelet-európai régióba történő telepítése egy olyan szempont, amit az autógyártók nem hagyhatnak figyelmen kívül. A térségben van még potenciál ezen a területen: a K+F kapacitások intenzitása ugyanis megközelítőleg hétszer alacsonyabb itt, mint Németországban. A régió országaiban rendelkezésre állhat 6,6 millió alkalmazott, és mivel a bérük 60%-kal alacsonyabb, mint a fejlett országokban, ezért a gyártók számára megfizethető a tevékenység kihelyezése. Mindezeken felül vonzó lehetőség a régió a gyártóknak adható adókedvezmények és közvetlen állami támogatások miatt is. És ha még ez sem lenne elég: a régió államai korszerű infrastruktúrával rendelkeznek az ingatlan, az internet és a szállítási feltételek tekintetében egyaránt.

A K+F tevékenységet folytató alkalmazottak aránya az autóipari szektorban foglalkoztatottakhoz képest. Forrás: McKinsey

Hogy mennyire nem jellemző még a K+F tevékenységek kiszervezése a régióba, arra a McKinsey számokat is hoz: a 20 legnagyobb autógyártó (OEM) közül átlagosan 4,6 gyártó van jelen a kelet-európai régióban termelési kapacitással, miközben csak átlagosan 0,8-aduk van jelen kutatás-fejlesztési tevékenységgel ezekben az országokban. Hasonló az arány a 20 vezető autóipari beszállító (tier-1 kategóriás) esetében is. Már most megfigyelhető azonban az a trend, hogy egyre több K+F tevékenység jelenik meg a térségben - hívják fel a figyelmet az elemzők.

Mindezek következtében Közép-Kelet-Európában K+F-ben gazdag ökoszisztéma alakulhat ki, ami az egész térség gazdaságára pozitív hatást gyakorolhat. Az így kialakuló értékek pedig előnyösek lesznek más iparágak számára is, mint a repülés, védelem és fejlett elektronikai ipar.

Azt is elismerik ugyanakkor a szakértők, hogy a K+F tevékenységek kiszervezésekor több lehetőséget értékelhetnek a gyártók. Szóba jöhet Ázsia, vagy esetleg konkrét vállalatoknak való kiszervezés, és a harmadik, nagyon érdekes lehetőség a kelet-európai térség. A McKinsey szerint az autógyártók számára a térség országai 5 szempont miatt lehetnek vonzóak:

Rendelkezésre álló tehetségek. Kelet-Közép-Európában csupán 10-15 százalékkal kevesebb képzett munkaerő áll rendelkezésre, mint Németországban (6,6 millió vs. 8 millió), a munkaerőpiaci verseny viszont jóval kisebb nálunk, mivel itt kevésbé vannak jelen a globális technológiai és számítástechnikai cégek. Versenyképes bérek. A k+f szektor bérköltségei körülbelül 60 százalékkal alacsonyabbak Kelet-Közép-Európában, mint a kontinens nyugati felén. Meglévő autóipari kapacitások és K+F érettség. A régió K+F kapacitásának kihasználtsága messze nem magas, a K+F aktivitás a hozzáadott értéken belül csupán 1,5%-os arányt képvisel. Fejlett infrastruktúra. A kelet-közép-európai régió gyorsan elérhető repterekkel, modern autópályákkal és vasutakkal, valamint jólfejlett digitális infrastruktúrával rendelkezik. Kormányzati támogatás. A kelet-közép-európai országok számos módon ösztönzik a technológiai jellegű befektetéseket, beleértve az adókedvezményeket, a beruházási támogatásokat, az egyszerűsített felülvizsgálati folyamatokat vagy a képzéssel kapcsolatos együttműködések támogatását.

Látványos ábrával igazolják a szakemberek azt is, hogy a kelet-közép-európai régióban nincs akkora verseny az ilyen típusú munkavállalók iránt.

„A mobilitási terület vezetőszerepéért a gépjárműgyártók high-tech vállalatokkal folytatnak egyre kiélezettebb versenyt” – állítja Andreas Tschiesner, a McKinsey&Company autóipari területének európai vezetője. „A jólképzett munkaerő egyre nagyobb érték lesz: a betöltetlen munkahelyek száma 2016 és 2018 között 43 százalékkal emelkedett az informatikában és kommunikációtechnológiában” – teszi hozzá. Szerinte ahhoz, hogy megőrizzék eredményességüket, az európai autóipar szereplőinek alaposan át kell gondolniuk k+f stratégiájukat. Andreas Tschiesner úgy véli, Kelet-Közép-Európa hozzájárulása kiemelten fontos lehet a munkaerőhiány kezelésében.

„Az európai autógyártók k+f tevékenységének itteni fejlesztéséből ezek a vállalatok és a kelet-közép-európai régió egésze egyaránt profitálni fog” – nyilatkozta Kadocsa András, a McKinsey&Company autóipari területének Kelet-Közép-Európáért felelős vezetője, aki hozzátette: „Az előttünk álló változásokkal Európa gépjárműipara erősebbé és agilisabbá, Kelet-Közép-Európa pedig versenyképesebbé válhat.” A szakember szerint egy, a régió egészére kiterjesztett, széleskörű gépjárműipari ökoszisztéma nagyot lendítene a helyi szakemberképzésen.

A McKinsey által készített következő 2 ábra pedig azt bizonyítja, hogy a nyugat-európai autógyártók a kutatás-fejlesztési tevékenységeik régióba történő kihelyezését ugyan növelték, de még nem olyan mértékben, mint ahogyan növelték termelési kapacitásaikat 2005 és 2017 között. Az első ábra az autóipari szektor hozzáadott értékben képviselt arányának változását mutatja be, a második ábra a K+F tevékenység hozzáadott értékben betöltött szerepét mutatja.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy nemcsak az országok között tér el a kormányzati támogatások köre, hanem az országon belül is, a térségek között. Külön megemlítik Magyarország stratégiaváltását, melynek során hazánk a "Made in Hungary" koncepcióról "Invented In Hungary" koncepcióra váltana.

Hogy áll Magyarország a versenyben?

A szakemberek arról is szólnak részletesen a jelentésükben, hogy a K+F tevékenységek kiszervezését hol kell elkezdeni és milyen folyamaton kell végigmenni. Ennek során nem mindegy, hogy milyen szempontok alapján választja ki az autógyártó a lokációt a 12 ország között és az adott országon belül. Ennek érdekében készítettek egy infografikát az érintett országok főbb jellemzőiről. Ezen belül Magyarország kiemelkedik abban a tekintetben, hogy hazánk adja a legnagyobb támogatást a K+F tevékenység értékéhez viszonyítva, ez pedig rendkívül vonzóvá teszi Magyarországot a gyártók szemében.