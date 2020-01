Erős az amerikai gazdaság, nem nyúlt a kamathoz a Fed

A várakozásokkal összhangban az 1,5-1,75%-os sávban tartotta az amerikai jegybank az irányadó kamatlábát és a decemberi közleményhez képest érdemben nem változtatott a kamatdöntés indoklásán sem.

Ez azt jelenti, hogy továbbra is dinamikusnak látja az a gazdasági növekedést és erősnek a munkaerőpiacot, a frissen kitört koronavírus járványról pedig nem is tett említést a néhány bekezdéses közleményében.

A kamatdöntés után fél 9-től Jerome Powell Fed elnök sajtótájékoztatót is tart, hiszen a jegybank friss gyakorlata szerint most már minden kamatdöntés után van ilyen esemény, függetlenül attól, hogy volt-e kamatváltoztatás, vagy sem Powell egyébként a decemberi tájékoztatón azt érzékeltette, hogy elég magas az ingerküszöb a Fednél arra, hogy a kamatokat bármelyik irányba változtassák.

A Fed a közleményében azt is megismételte, hogy legalább a második negyedévig folytatja a rövid futamidejű állampapírok (kincstárjegyek) ütemes felvásárlását és az ehhez kapcsolódó, értékpapír fedezet melletti likviditás nyújtást (repo program), mert a bankok számára megteremtett likviditással ahhoz is hozzájárul, hogy a rövid bankközi kamatok az irányadó ráta körül tudjanak maradni. A tavaly októberben kezdett kincstárjegy vásárlási program során havonta mintegy 60 milliárd dollárnyi rövid papírt vesz meg a Fed a bankoktól és a mai ülésen a közlemény szerint a döntéshozók azt is megvitatták, hogy ezt meddig folytassák és hogyan állítsák le/mit léptessenek hatályba helyette.

Egy technikainak mondott kamatváltoztatást azért mégis meglépett ma a Fed: a nála elhelyezett felesleges likviditás (kötelező tartalékon felüli likviditás) kamatát 5 bázisponttal 1,60%-ra emelte indoklása szerint azért, hogy jobban az 1,5-1,75%-os célsávban tudja tartani az irányadó rátát.

