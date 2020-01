Rengeteg munkás él szegénységben Európában

Az EU-ban tízből egy dolgozó szegénynek számít, azonban az egyes országok között hatalmas különbségek vannak.

Tízből egy foglalkoztatott szegénységben élt az Európai Unióban 2018-ban – derült ki az Eurostat adataiból. Az elmúlt évtizedben kedvezőtlen tendenciát láthattunk, hiszen tíz év alatt 8,6%-ról 9,5%-ra emelkedett ez a ráta. A nemek közötti különbség itt is tetten érhető: a férfiak kedvezőtlenebb helyzetben vannak, mint a nők. A foglalkoztatott férfiak 9,9%-át fenyegette szegénység, míg a nők 9,1%-át.

Forrás: Eurostat

A legnagyobb mértékben a részmunkaidősöket fenyegeti a szegénység. A részmunkaidőben dolgozók kétszer akkora valószínűséggel váltak szegénnyé 2018-ban, mint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak. Ami nem is meglepő, hiszen részmunkaidőben jóval nehezebb elérni a mediánjövedelem 60%-át, mint teljes munkaidőben. A részmunkaidősök 15,7%-a számított szegénynek, míg a teljes munkaidősök 7,8%-a.

Az egyes országok között hatalmas különbségek voltak. Romániában a foglalkoztatottak 15,3%-a számított szegénynek, Luxemburgban 13,5%-a, míg Spanyolországban és Olaszországban 12,9, illetve 12,2%-a. A legkisebb, 3,1%-os munkaszegénységi rátával Finnország rendelkezett, amelyet Csehország (3,4%) és Írország (4,9%) követett.

Egy évtized alatt a legnagyobb növekedést Luxemburgban mérték (+4,1%-pont), de Olaszországban (3,2%-pont) és az Egyesült Királyságban (2,8%-pont) is érdemben nőtt a dolgozói szegénység. Az Eurostat adatai alapján a legnagyobb csökkenést Görögországban mérték (-3,3%-pont), de jelentős csökkenés volt még Lettországban és Romániában is, egyaránt 2,4%-pontos.

Magyarországon 8% feletti a dolgozói szegénységi ráta, amely alatta marad az EU-átlagnak, azonban 2008-hoz képest még így is 2,6%-pontos növekedést mért a hivatal. Ezzel éppen, hogy lecsúsztunk a legtöbbet rontó országok listájáról.

Magyarországon 10%-os rátát is láthattunk hosszú ideig, hiszen a közfoglalkoztatás tömegessé válása emelte a dolgozói szegénységet, ők tartósan és folyamatosan jóval a minimálbér alatt keresnek. A közmunkások korábban döntő részben munkanélküliek voltak, a közmunkássá válásukkal azonban foglalkoztatottá váltak, és bekerültek azok közé, akik dolgoznak, de egyúttal szegények is. Az elmúlt egy-két évben már csökkent a közfoglalkoztatottak száma, valamint érdemben nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum, ami valamelyest csökkentette a dolgozói szegénységet is.

Címlapkép: Getty Images