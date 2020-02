Minden fontos hír a koronavírus terjedéséről és hatásairól

Orvosi vizsgálatok alapján teljesen egészségesnek tűnnek a koronavírus-járvány sújtotta Vuhanból vasárnap hazahozott magyarok - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa vasárnap késő este az M1 aktuális csatornának nyilatkozva.

Elmondta: a hét magyar állampolgáron azonnali vizsgálatokat végeztek. Semmilyen fertőző betegségre utaló panaszuk nincs. Hozzátette, hogy még további vizsgálatok várnak rájuk, ezek eredménye hétfőn várható. Kitért arra is, hogy - mivel a betegség maximális lappangási ideje két hét - 14 napra karanténba kell helyezni a magyarokat. Ezalatt nem látogathatják őket. Az orvosok is csak védőfelszerelésben mehetnek be hozzájuk. Tárgyakat be lehet nekik adni, de ők semmit sem adhatnak ki - ismertette a főorvos. Az M1 Híradójában azt is elmondták: a magyarok utastársainak gyorstesztje is negatív lett.

A hét magyar - akik úgy döntöttek, hogy szeretnének hazatérni a lezárt kínai tartományból - francia segítséggel hagyták el Vuhant. Vasárnap délután érkeztek Franciaországba, onnan a Magyar Honvédség repülője hozta őket Budapestre.