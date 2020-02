Újra belengette az adócsökkentést Varga Mihály az idei évre

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Magyarországon országépítő munka folyik, a kormány a családokat erősítő, az adóterheket mérséklő és a magyar emberek érdekeit szolgáló lépéseket tervez 2020-ban is – jelentette ki Varga Mihály Borsod-Abaúj-Zemplén megye 01. számú országgyűlési választókerületének évindító fórumán. A pénzügyminiszter hangsúlyozta: a gazdaságpolitika célja, hogy a következő években is fennmaradjon az uniós átlagot 2 százalékponttal meghaladó gazdasági növekedés, tovább bővüljön a foglalkoztatás, folytatódjon a bérek emelkedése és növekedjenek a beruházások is hazánkban.