Két bizonyíték arra, mekkora előnye van a Teslának a világgal szemben

Mutatunk két nagyon tanulságos ábrát, amelyek jól példázzák, mekkora a Tesla előnye az elektromos autózásban a rivális autógyártókkal szemben.

Néhány nappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy a Tesla látványos árfolyam emelkedésében az is fontos szerepet játszott, hogy hatalmas előnyre tett szert a rivális autógyártókkal szemben. Hogy pontosan mekkora is ez az előny a jövőt jelentő elektromos autók értékesítésében és gyártásában, azt a CleanTechnica két ábrája remekül szemlélteti.

Az első grafikonon a világ 20 legnépszerűbb elektromos autója látható, az első helyet utcahosszal a Model 3 szerezte meg, amelyből több mint 300 ezer fogyott 2019-ben. A Tesla legkisebb modelljéből közel háromszor annyit adtak el, mint a második helyezett BAIC EU-sorozatból. Ez egyben azt is jelentett, hogy a Model 3 durván 14 százalékot hasított ki tavaly a globális elektromosautó-piacból.

Természetesen a Tesla gyártotta a legtöbb elektromos autót is a világon, közel 368 ezer autójuk gördült le gyártószalagról tavaly, amelynek köszönhetően a teljes piac mintegy 17 százalékát tudhatták a magukénak. A sorban a második helyen a kínai BYD állt közel 230 ezer legyártott elektromos autóval, míg a harmadik helyet a szintén kínai BAIC szerezte meg a jóval szerényebb, 160 ezer darabos termelésével.

Elon Musk egyéként maga is rendszeresen szokott dicsekedni azzal, mekkora előnye van a Teslának a riválisaival szemben. A témában a legutóbbi részletes összefoglalónk itt és itt olvasható:

