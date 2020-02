Már nem álom többé a milliós fizetés Magyarországon

A Hays szerint tavaly tovább növekedtek a bérek Magyarországon, saját felmérésük és tapasztalatuk alapján már nem ritka, hogy bruttó 1 millió forintos fizetést is elkérhet egy szenior munkavállaló.

A 2019-es esztendő ismét az építőipar és ingatlanpiac éve volt – írja elemzésében a Hays Hungary. Rekord számú új beruházást fejeztek be és adtak át, illetve az elmúlt évek legnagyobb tranzakcióit is ebben az évben vitték véghez. "Ez a termelékenység nem jöhetett volna létre a kedvező piaci és befektetési környezet nélkül, mely kiváló táptalajt ad a Magyarországra érkező külföldi tőkének" - olvasható a tanulmányban.

Az építőipar és ingatlanpiaci területen dolgozó szakemberek kezdőbére bruttó félmillió forint körül mozog, míg egy tapasztalt, vezető beosztású szakember akár bruttó másfél–kétmillió forintot is elkérhet.

Az építőipar mellett a mérnöki terület volt talán a leginkább fókuszban, az autóiparban tapasztalható lassulás miatt. Ezen a területen csökkent a toborzás mértéke is, viszont a bérek emelkedése az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra sem állt le. A junior bérek minimálisan növekedtek a tapasztalattal nem rendelkező jelöltek esetében, viszont erősen növekedtek a tanulmányaik mellett dolgozók körében. A szeniorok bére tovább nőtt, főleg a speciális tudással rendelkező vagy szakmai támogatásra képes jelölteknél. Még fontosabb kérdéssé vált a bér mellett a tervezhető karrierút, és a vállalat reakcióideje a változásokra. A kezdőfizetések jellemzően bruttó 475-500 ezer forint között mozogtak, 5 év tapasztalattal pedig ennek már közel a duplája, bruttó 750 ezer – 1,1 millió forint volt az átlag.

Az IT-s bérek növekedése 2019-ben sem állt meg, mivel a piac továbbra sem rendelkezik elegendő, jól képzett szakemberrel. A legkeresettebb szakemberek még mindig a szoftverfejlesztők, de jelentősen megnőtt a kereslet a Data Scientist, Machine Learning és Devops mérnökök iránt is. Az IT területén a versenyképes fizetési csomag fogalma is megváltozott, míg az elmúlt években csak a top cégek tudtak akár 20-25%-kal magasabb béreket adni, mint a piaci átlag, addig mára egyre több vállalat nyújt kimagasló kompenzációs csomagot. Akár 200-300 ezer forintos eltérés is lehet két hasonló munkatapasztalattal rendelkező szoftverfejlesztő bérében, attól függően, hogy hol dolgoznak.

Az elemzés szerint az újabb technológiák megjelenésével, a befektetők egyre inkább hajlanak a rövid távon drágábbnak tűnő, de jóval kiszámíthatóbb gépek által végzett munka felé, mintsem az olcsóbb, de rapszodikus humán erőforrás felé. Ez a trend várhatóan 2020-ban nem csak hazánkban, de a régióban is erősödni fog.

