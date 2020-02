Németországot is visszaveti a koronavírus-járvány

A Deutsche Bank várakozása szerint a koronavírus hatása könnyen recesszióba taszíthatja Németországot.

A kifejezetten gyenge decemberi ipari termelési adat után könnyen elképzelhető, hogy a tavalyi negyedik negyedévben csökkent a német GDP. Miután az idei első negyedévben már a koronavírus gazdasági hatásával is számolni kell, így a német gazdaság recesszióba kerülhet – vélik a Deutsche Bank elemzői. A koronavírus az alappályához képest 0,2%-ponttal is visszavetheti az első negyedéves GDP-t, ami így 0,1%-os esést mutathat a tavalyi negyedik negyedévhez képest. Miután ebben az esetben a német gazdaság két egymást követő negyedévben is visszaesne, így az ország technikai recesszióba kerülhet.

A Deutsche Bank szerint a koronavírus-járvány nagymértékben visszaveti a kínai növekedést, ami az egész világgazdaságra negatív hatással lesz. Miután a német gazdaság export vezérelt, és a legfontosabb Európán kívüli kereskedelmi partnere Kína, így a kínai gazdaság lassulása erőteljesen hat rá. A feldolgozóipari Németországban már 2019 második felében is visszaesett, így kifejezetten rosszkor jött az újabb csapás a gyártócégekre.

A Deutsche Bank azonban összességben azzal számol, hogy az első negyedéves GDP-visszaesés után a lassan magára talál a német gazdaság, és az év második fele már erősebben sikerülhet, így az idei évben összességében 0,7%-kal, jövőre pedig 1,1%-kal növekszik majd.

