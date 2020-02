A nap ábrája: ezért válik olajexportőrré az olajfaló Egyesült Államok

Olcsó, ezért teljesen átrajzolja az olajipart - mondja az IMF a palaolajról egy friss, az olajpiacról szóló tanulmányában. Bár ez nem jelent különösebb újdonságot, az alábbi ábra mégis nagyon szemléletesen mutatja, mitől is tarol a palaolaj.

Az alábbi ábra bal oldalán az Egyesült Államok kőolajtermelését láthatjuk 30 éves előrejelzéssel. Ez azt mutatja, hogy hamarosan a palaolaj-termelés fogja kiadni a teljes produktum domináns részét, jelentősen növelve ezzel az összteljesítményt. Az ország már most is közel áll ahhoz, hogy az olaj-külkereskedelemben nettó exportőr pozíciót érjen el, és ha az előrejelzések nem tévednek, ez hamarosan egyre nagyobb többletbe fordul majd. A palaolaj előretörésének igazi okát a jobb oldali ábra mutatja. Ezen az látszik, hogy milyen árak mellett lehet gazdaságosan kitermelni a nyersanyagot. A nagy források közül az amerikai a palaolaj a második legolcsóbb, csak az arab olajkutak tudnak alacsonyabb világpiaci árak mellett is nyereségesek maradni. A 20 dollárt alig meghaladó fedezeti pont a fele az orosz szárazföldi olajkutakénak.

Címlapkép: Getty Images