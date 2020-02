Itt vannak a katasztrofális adatok - Összeomlott Kína autópiaca és autógyártása

Hatalmasat zuhantak az új autó eladások Kínában, januárban kevesebb, mint 2 millió autó került értékesítésre, amely mintegy 18 százalékos visszaesést jelentett 2019 azonos időszakához képest. A csökkenő eladások hátterében döntően az állt, hogy a holdújévi szünet idén korábban kezdődött, a koronavírus váratlan megjelenése és terjedése miatt pedig sok szalon kényszerűen zárva maradt, illetve sok esetben a magán és a céges vásárlók is elhalasztották a vásárlásaikat. De nem csak az értékesítésben, hanem a gyártásban is jelentős visszaesés volt tapasztalható, közel 25 százalékkal kevesebb autó került előállításra, mint 2019 januárjában.

Érdekli, hogy mi a véleménye a külföldi és a hazai szakembereknek a globális és a magyar járműipar legnagyobb kihívásairól és az azokra adható legjobb válaszokról, megoldásokról? Jelentkezzen itt még ma a Járműipar 2020 konferenciára, early bird áron:

A kínai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, a CAAM csütörtökön azt közölte, hogy januárban 1,94 millió új járművet értékesítettek, 18 százalékkal kevesebbet tavaly januárhoz képest. Ez egyben azt is jelentette, hogy zsinórban tizenkilencedik alkalommal csökkentek az eladások a világ legnagyobb autópiacán.A CAAM adatai szerint januárban jelentősen visszaesett a járműgyártás is, a tavalyi azonos hónaphoz képest 24,6 százalékkal kevesebb, 1,78 millió jármű készült az ázsiai országban. Januárban az elektromos és hibrid autók (new energy vehicles, NEV) értékesítése 54,4 százalékkal esett, a gyártásuk pedig 55,4 százalékkal zsugorodott.

Az új autók értékesítésének és gyártásának látványos zuhanásában döntő szerepet játszott, hogy a holdújévi szünet idén korábban kezdődött, a koronavírus váratlan megjelenése és terjedése miatt pedig sok szalon és gyár kényszerűen zárva maradt – írja a Reuters beszámolójában.

Ijesztő előrejelzések jelentek meg

Néhány nappal ezelőtt részletesen írtunk arról, hogy számos szereplő arra figyelmeztetett, súlyos következményei lehetnek a koronavírus miatt meghosszabbított kényszerleállásoknak Kínában és a világ más részein.

AZ APTIV VÁRAKOZÁSA SZERINT PÉLDÁUL AZ ELSŐ NEGYEDÉVBEN A KÍNAI AUTÓGYÁRTÁS 15 SZÁZALÉKKAL ESHET VISSZA.

A Bloomberg pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az IHS Markit két lehetséges forgatókönyvet is elkészített abból kiindulva, hogy az a 11 tartomány, amely jelezte, hogy a holdújévi szünetet legalább egy héttel meghosszabbítja, felel a kínai autógyártás közel kétharmadáért. Az első forgatókönyv szerint abban az esetben, ha a termelés folytatódik február 10-én, 350 ezer autóval kevesebb készülhet el az első negyedévben. Már tudjuk, hogy ez nem valósult meg, hiszen a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében számos autóipari vállalat döntött úgy, hogy nem indítja be a termelését hétfőn. A második, sokkal ijesztőbb forgatókönyvben úgy számoltak, hogy ha az új koronavírus gyorsan terjed, és március közepéig szünetel majd a termelés Kínában, akkor durván 1,7 millió autóval kevesebbet gyárthatnak le az országban 2020 első negyedévében.

Ráadásul nem csak a gyártásban, hanem az új autók értékesítésében is jelentős visszaesés következhet be, a China Passenger Car Association (PCA) előrejelzése szerint idén januárban és februárban 25-30 százalékkal csökkenhet az autóértékesítés Kínában, az év egészében pedig 5 százalékos lehet a visszaesés.

A 25-30 százalékoshoz még hasonlót sem regisztráltak a kínai autópiacon, ráadásul az év egészében várható 5 százalékos esés két dolgot is jelentene:

2020 zsinórban a harmadik olyan év lenne, amikor zsugorodik a világ legnagyobb autópiaca. A Kínai Autógyártók Szövetségének (CAAM) korábbi, pesszimista várakozásánál is jóval nagyobb mértékben csökkennének az autóeladások. A CAAM előrejelzésében ugyanis úgy számolt, hogy idén további 2 százalékkal zsugorodhat a világ legnagyobb autópiaca. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a várakozásuk megfogalmazásakor még szó sem volt a koronavírusról, amely jelentős hatással lehet a kínai magánszemélyek és vállalatok gépjármű vásárlásaira.

Mindez azért lényeges, mert az elmúlt évtizedben a kínai autópiac meghatározó szerepet játszott a globális autógyártás látványos bővülésében. Éppen ezért, ha a legfontosabb autópiacon a várakozásokat nagymértékben meghaladó visszaesés következne be az eladásokban, az az autóipar legtöbb szereplőjét fájdalmasan érintené.

Címlapkép forrása: Costfoto/Barcroft Media via Getty Images